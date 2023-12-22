ВСУ «ослепили» всю группировку войск РФ в Крыму 1 22.12.2023, 8:18

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Стали известны последствия удара по Центру космической связи оккупантов.

Все атаки оккупантов ракетами и авиацией из района Крыма не могут обойтись без поддержки космических войск в плане разведки, координации и шифрованной связи, поэтому повреждение Центра космической связи в оккупированном Крыму является крайне важным для ВСУ.

Об этом в интервью «Фокусу» заявил ветеран российско-украинской войны, майор запаса, военный аналитик Алексей Гетьман.

И хотя, по словам эксперта, нельзя сказать, что подобным ударом ВСУ полностью «ослепили» врага, но нанесли ему очень чувствительный удар. Ведь теперь многие подразделения остались без разведданных и надежной связи, которая работает в любую погоду. К тому же значительно усложнилась передача важнейшей военной информации, которая является критической во время войны.

«Скорее всего это удачная работа наших СБУ и ГУР, — отмечает ветеран, — Могли бы выбрать целью что-то попроще, но поразили действительно важный объект и теперь оккупантам придется передавать секретную и оперативную информацию методами прошлого века — проводной связью».

По словам Алексея Гетьмана, Украине удалось отогнать ракетоносители оккупантов от Крыма до Новороссийска, и хотя вчера в акватории появился один корабль с носителем ракет «Калибров», агрессор испытывает трудности именно с загрузкой ракет в других портах, куда пришлось бежать.

«Россияне пытаются построить в порту Новороссийска такую же линию для загрузки ракет, которая была в Крыму, но это сложный процесс, — отмечает майор запаса, — Возможно, эти работы продвигаются, раз вышла первая лодка, но для атаки только одного судна мало».

Прогнозировать когда оккупанты очередной раз ударят «Калибрами» невозможно ведь по словам эксперта, они сами не знают, когда им поступит подобное указание. Все зависит от самой готовности ракет, их носителей и планов Генштаба РФ по конкретным целям, отмечает Алексей Гетьман.

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