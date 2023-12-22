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«Это был кошмар»: жена Пескова устроила истерику из-за украинских спецслужб

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  • 22.12.2023, 8:25
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«Это был кошмар»: жена Пескова устроила истерику из-за украинских спецслужб

Едва не сорвалась на нецензурную брань.

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка пожаловалась на то, что к ее родственникам в Украине якобы приходили представители спецслужб. Уроженка Днепропетровска (ныне – Днепр) добавила, что многие ее друзья в Украине не считают Россию прямой виновницей войны и агрессором.

Об этом жена Дмитрия Пескова рассказала в эфире пропагандистского шоу «На два слова», информирует портал Sport24.

«К родственникам приходили все эти службы, задавали вопросы, провоцировали их дать какие-то интервью. Например: «Скажи своему супругу, чтобы он прекратил все эти истории». Что касается друзей, безусловно, первый месяц это был кошмар. Признаюсь, что сегодня все друзья вернулись, мы общаемся, идет совсем другое восприятие ситуации. Они понимают, что ситуация совершенно не такая, какой они видели ее полтора года назад. Понимают, что не только виноват тот, кто виноват, что могло быть все иначе, не допусти их руководство определенных шагов. Кто-то уехал из страны, не буду матом ругаться, сказав, что больше не вернется в страну», – сказала Навка.

Ранее жена пресс-секретаря Владимира Путина стала объектом критики со стороны российских болельщиков после новости о том, что департамент труда и соцзащиты Москвы потратит 24 млн рублей на билеты для ее шоу.

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