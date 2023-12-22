Синоптики заинтриговали прогнозом погоды на больших выходных в Беларуси 22.12.2023, 8:38

2,610

На Рождество снега будет больше.

В Беларуси на 22−27 декабря прогнозируются сильный ветер, снег с дождем и гололедица. К выходным станет холоднее, рассказали в Белгидромете.

«Уже в ближайшее время зима вновь напомнит о себе. Атмосферные фронты от североатлантического циклона принесут в страну не только новые порции осадков, но и более прохладную воздушную массу», — рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 22 декабря, на большей части территории страны пройдут осадки — снег, мокрый снег, дождь. Местами образуется слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ожидается местами, а ночью по юго-западу во многих районах усиление ветра порывами до 15−18 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от −1 до +4°С.

Ветреная погода в юго-западных регионах страны сохранится в субботу и воскресенье. Отдельные участки дорог будут скользкими. Ночью пятницы, 22 декабря, по юго-западной половине страны ожидается усиление южного ветра порывами до 15−18 м/с, объявлен оранжевый уровень опасности.

В субботу, 23 декабря, временами будет идти снег, мокрый снег. Местами налипание мокрого снега, в юго-западных районах слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. В юго-западных районах усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Температура воздуха в течение суток будет в пределах −3...+2°С.

В воскресенье, 24 декабря, на большей части территории страны ожидается снег, мокрый снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью в некоторых районах по юго-западу ветер усилится порывами до 15−18 м/с. Ночью температура воздуха опустится до −1...−6°С, а днем составит −3...+2°С.

В понедельник, 25 декабря, на большей части территории страны прогнозируются осадки (снег, переходящий в дождь). Ночью и утром в некоторых районах гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью охладится до −1...−8°С. Днем будет −3...+3°С, а в юго-западных районах — +4...+7°С.

На большей части территории во вторник, 26 декабря, пройдут осадки (дождь, мокрый снег). В некоторых районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Ночью столбики термометров покажут от −5°С по северо-востоку до +5°С по юго-западу, а днем — −3...+4°С.

В среду, 27 декабря, ночью на большей части территории, днем местами по стране прогнозируются кратковременные осадки (снег, мокрый снег, дождь). В некоторых районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Ночью синоптики обещают −4...+2°С, а днем — −3…+3°С.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».