«Огромная дыра вместо стен»: шокирующие фото с места удара «шахедами» по зданию в Киеве 1 22.12.2023, 8:51

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Стали известны подробности о российской атаке.

В ночь на 22 декабря российская армия атаковала Киев иранскими дронами-камикадзе типа Shahed. Один БПлА влетел в многоэтажку в Соломенском районе.

Последствия попадания «Шахеда» в жилой дом показали на фото. Соответствующие снимки были опубликованы Киевской городской государственной администрацией.

Вследствие попадания на верхних этажах многоэтажки поднялся пожар.

По информации мэра столицы Виталия Кличко на 0:11, в Соломенском районе столицы пострадал по меньшей мере один человек, его госпитализировали. В 0:33 мэр уточнил, что стало известно о втором потерпевшем.

В настоящее время на месте вражеского теракта работают спасатели, медики и правоохранители.

Стоит отметить, что жители Киева услышали взрывы ориентировочно после 23:00. В некоторых районах также фиксировались звуки, характерные для пролета каминов-дронов типа Shahed. Также предварительно зафиксировано падение обломков в Голосеевском и Дарницком районах.

В результате пострадал двухэтажный дом, который был недостроен. Здесь, к счастью, никого не было. Идет ликвидация огня. Рядом в жилых домах вылетели окна от взрывной волны, обломки повредили фасадные части, ограждения.

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