«Решила помочь соседям — теперь мне надо выплатить 40 тысяч рублей» 1 22.12.2023, 9:00

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Белоруска одолжила деньги хорошим знакомым, у которых к тому же работала бухгалтером.

Увы, иногда человек бескорыстно спасает другого, а потом очень об этом жалеет. Прямо сейчас Ольга должна около 40 тыс. рублей (изначально весь долг составлял 60 тыс.) — потому что несколько лет назад женщина решила выручить своих приятелей, пишет onliner.by.

— Мы дружили и знали друг друга более 13 лет. С Константином мы были соседями, жили на одной лестничной клетке, — начинает рассказ Ольга. — Он женился на Тане, она переехала к нему и тоже стала моей соседкой. Практически в одно время в 2009 году у нас родились дети, с тех пор мы стали тесно общаться. Сначала с Татьяной стали гулять вместе, ведь наши дети были ровесниками. Потом появились другие общие интересы.

Константин и Татьяна имели свой бизнес, в 2018 году позвали соседку Ольгу работать к себе бухгалтером. Женщина согласилась: этих людей она хорошо знала, плюс работа находилась рядом с домом.

Через пару месяцев Татьяна на работе попросила Ольгу поговорить отдельно от других сотрудников.

— Она сказала, что им с Костей очень надо, чтобы я взяла для них в банке 30 000 рублей: это было нужно им на развитие компании. У нее самой и у мужа уже были займы, новые им не давали. Она пообещала, мол, будут выплачивать все сами. Я решила, что не соглашусь.

И все же, получив отказ, Татьяна не сдалась и стала убеждать Ольгу помочь.

— Когда она стала уговаривать меня, я подумала: у них с мужем есть машина, снимают квартиру — средства на это есть. Ребенок одет-обут. Тем более я их давно знаю, знакома с мамой Кости. Решила, что все же помогу.

Ольга поехала в банк, оформила кредит (ей выдали чуть больше 29 тыс. рублей), отдала своим приятелям наличные. Ребята пообещали закрыть его досрочно, за год.

— Никаких расписок я не брала: была уверена, что все будет хорошо, ведь мы давно дружим.

Через два месяца Татьяна вновь обратилась к коллеге-соседке с просьбой: попросила ее рефинансировать тот кредит, который для них оформила (те самые взятые в банке 29 тыс. рублей), что позволило бы снизить ежемесячные платежи на 250 рублей.

— Она собиралась заодно рефинансировать и свой кредит перед банком. Для этого нужны были поручители. Я стала поручителем у нее, она — у меня.

Примерно в это же время стало известно, что еще одна коллега взяла заем по просьбе Татьяны с Константином и передала им деньги.

В течение года все было хорошо. А потом Ольге по адресу прописки пришло письмо от банка с требованием погасить образовавшуюся задолженность.

— Звоню Тане и говорю: «Вы что, не платите?» А она мне отвечает, что у них сейчас нет возможности, и говорит, чтобы я заняла у кого-то денег, сама внесла ежемесячный платеж, потому у них сейчас трудности. Серьезно? Они с Костей ждали, что я буду искать способы погасить кредит, который даже не мой?

По кредиту никто не заплатил, в итоге Ольга получила два письма о возбуждении исполнительного производства. В первом предлагалось в течение семи дней погасить сумму, превышающую 29 тыс. рублей.

Во втором — о требовании в течение недели выплатить еще 30 тысяч рублей. Таких денег у женщины не было.

Татьяна с Константином к этому моменту окончательно перестали давать какие-то деньги. Казалось бы, неужели бизнесмены не могут выплачивать оговоренные суммы?

— У них ничего не было. Бизнес перестал приносить привычный хороший доход, машина — в лизинге, квартира — съемная.

Сейчас весь долг Ольги, который возник из-за ее уже бывших друзей, составляет 43 738 рублей. Женщина планирует погасить его в течение ближайших пяти лет.

Ольга ушла из организации Татьяны и Константина, устроилась на новое место. Туда пришло письмо из ОПИ: оказалось, что Татьяна не платит еще и по кредиту, по которому попросила Ольгу быть поручителем. Теперь Ольге надо было гасить и другой чужой долг — еще и как поручителю.

— С меня стали снимать 50% всех денег, которые мне приходили: с зарплаты, аванса, отпускных, премии. Потом мы с банком договорились, что принудительно через ОПИ с меня ничего снимать не будут, что я добровольно буду платить фиксированную сумму. Никто из родственников ничего не знает об этой ситуации. Стыдно признаться, что ты такой дурачок. Мой муж живет в другой стране — работает в России, помогает мне деньгами, у нас же сын. Моя мама тоже не в курсе.

Ольга говорит, что на работе ей советовали не платить по кредиту и работать неофициально, чтобы с нее ничего не могли взыскать. Она отвечает, что такой вариант ей не подходит. Женщина хочет выплатить все и спокойно выдохнуть.

Сейчас Ольга каждый месяц выплачивает по 850 рублей из-за того, что несколько лет назад решила кого-то выручить, не получив взамен за это ничего.

Коллега Ольги, которая брала заем для Татьяны и ее мужа, также не получила от них денег, она обратилась в прокуратуру. Ольга решила, что тоже напишет заявление, несмотря на отсутствие расписки. Уверяет, ей сказали, если на человека составляют больше одного заявления о том, что он не вернул деньги, обычно должник быстрее находит выход из ситуации. Но пока заявление ни к чему не привело, разве что отношения испортились окончательно.

— Теперь если мы видимся с Таней и Костей на улице, то делаем вид, что не знакомы. Они съехали из нашего дома, но даже сейчас мы живем в соседних зданиях. Периодически случайно встречаемся на улице, в магазинах.

— Как эта ситуация повлияла на вашу жизнь?

— Жизнь полностью изменилась. У меня нормальная зарплата, но из-за того, что часть уходит на погашение чужих долгов, я не могу снять себе жилье, живу с родителями. Раньше я не смотрела на цены в магазинах, а теперь рассчитываю зарплату до мелочей, иначе мне не хватит. Из-за кредитов я не могу выехать за границу. После таких историй сложно верить людям.