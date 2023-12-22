Смешной человек с удивленным лицом 1 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

22.12.2023, 9:13

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Такое подходит только для шоу Соловьева.

Начальник Генштаба РФ генерал Герасимов навсегда войдет в историю фото, на котором Путину презентовался УАЗ «Патриот» для армии, но при открытии у него оторвалась дверная ручка. Герасимов застыл за спиной Путина с удивленным лицом.

Мы вспомнили это фото сегодня, прочитав новость – Герасимов собрал военных атташе и объявил: «Ключевым фактором военно-политической обстановки является кризис на Украине, протекающий в виде гибридной прокси-войны США и их союзников против РФ. Ведется эта война руками украинского народа. Сегодня Вашингтон проводит линию на затягивание украинского конфликта. С этой целью направляется значительная военная и военно-техническая помощь Украине».

Смешной человек, Герасимов. Он сам верит в то, что сказал? Какой реакции ожидает от собравшихся военных атташе?

Такого рода заявления подходят для программ Соловьева, Скабеевой, Киселева. Но с военными атташе так выступить …

Впрочем, они, наверное, не удивлены. Всего насмотрелись за последние годы.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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