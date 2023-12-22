Какие вещи нужно обязательно выбросить перед Новым годом 1 22.12.2023, 9:17

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Чтобы привлечь в дом счастье.

Чтобы освободить место под что-то новое, нужно избавиться от чего-то старого – это правило, о котором мы вспоминаем как минимум раз в год. Конечно, этот раз приходится на новогодние праздники, когда мы обещаем себе так или иначе начать новую жизнь. У некоторых народов это даже стало праздничной традицией – расхламляться.

Между тем эзотерики имеют свое мнение на этот счет. Они не просто рекомендуют избавляться от старых вещей, а особое внимание уделить определенным предметам, которые действительно могут перетягивать на себя положительную энергетику, не впускать ее в ваш дом, приглушать.

Сайт OBOZ.UA рассказывает, о каких именно предметах идет речь.

Просроченные продукты

Все, у чего истек срок годности, не просто может быть опасным для здоровья. Оно олицетворяет собой мертвую энергетику. Поэтому от просроченных продуктов, косметики, бытовой химии, лекарств и т.д. нужно избавиться.

Прошлогодняя пресса и старые календари

Печатная продукция, предназначенная для определенного периода времени, будет тянуть вас только назад и энергетически мешать добиваться собственных целей в новом году. Поэтому всю подобную бумагу (газеты, журналы, флаеры на давно прошедшие акции, оплаченные счета, старые календари и даже ненужные книги) соберите и отдайте на переработку.

Поломанная мебель

Признайтесь себе честно, если вы за прошлый год не починили ножку табуретки и не прикрутили дверцу шкафчика, вы вряд ли сделаете это и в следующем. Между тем «мертвая» мебель блокирует правильную циркуляцию энергии в доме и приводит к ее застою и, соответственно, разнообразным кризисам. Поэтому максимально избавьтесь от всего, что больше не служит вам.

Надбитая посуда

Посуда на энергетическом уровне считается вместилищем изобилия, поэтому треснувшие и надбитые предметы точно не принесут вам ничего хорошего. Смело выбрасывайте все поврежденные чашки и миски, если хотите прожить год в изобилии.

Мертвые растения

Живые комнатные растения очень положительно влияют на энергетику жилья. А вот мертвые оказывают ровно противоположное влияние – они влекут застой энергии и притягивают несчастья. Поэтому не держите засохшие вазоны дома. Если же растение живо, просто нуждается в уходе, обрежьте все мертвые листья и поврежденные ветви. Дайте цветку приобрести новую красоту в грядущем году.

Материалы и инструменты для заброшенного хобби

Все, что больше не соответствует вашему текущему периоду жизни, тянет вас обратно. Это касается и хобби, которыми вы больше не занимаетесь. Не держите дома краски, нити, набор для бадминтона, полимерную глину, деревянные бруски, обжигатели, спицы, ролики, пяльца и другие материалы и инструменты, которые больше не используете. Это мертвый груз. Попытайтесь найти в новом году себе новое хобби. А это все отдайте тому, кому оно нужнее. Так вы одновременно очистите энергетику своего дома и подарите кому-то счастье, которое тоже к вам вернется чем-то хорошим.

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