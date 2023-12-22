Хапун на «Гродножилстрое»: рабочих скрутили прямо на работе 22.12.2023, 9:29

Задержаны как минимум семь человек.

Насколько известно, облава была

Позавчера, 19 декабря, произошла облава на «Гродножилстрое»: сотрудников скрутили прямо на рабочем месте

По информации «Нашай Нівы», задерживали семь человек. Насколько известно, интересовались теми, кто засветился в 2020-м. Приходили просто на работу.

Сегодня региональный канал силовиков выложил видео с двумя задержанными — каменщиком и столяром-станочником. Мужчин скрутили оперативники с ОМОНом.

Рабочие говорят на камеру, что их обвиняют в «распространении экстремистских материалов». ГУБОПиК пишет, что мужчин отправили в ИВС.

В 2020-м сотрудники «Гродножилстроя» выходили на ступени предприятия и высказывались против насилия.

Из-за репрессий и строгого отбора кадров на предприятии сейчас наблюдается нехватка рабочих.

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