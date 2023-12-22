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Уймите хамов

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 22.12.2023, 9:44
  • 7,266
Уймите хамов

Симоньян предупредили.

Вчера комиссия по ТВ и радио Армении на месяц отозвала лицензию у «Sputnik Армения» и оштрафовала его на $1,2 тыс.

Причина - программа с Кеосаяном, в которой он, как сообщает комиссия, допустил унижающие честь и достоинство страны и народа высказывания.

В РФ просто закрыли бы канал, выписали огромный штраф и возбудили уголовку. Учитывая все обстоятельства, властям России следовало сообщить, что Кеосаян предупрежден о недопустимости подобных заявлений. Вместо этого посольство РФ заявило, что армянский регулятор ограничивает право граждан получать информацию из источника по своему выбору.

Разве россияне могут свободно слушать/читать новости «Голоса Америки», «Немецкой волны», «Свободы», BBC, получая «информацию из источника по своему выбору»? То же с ТВ – по всем каналам одна точка зрения.

Для россиян свобода слова уничтожена, но в других странах лавровцы требуют ее обеспечить.

Предупреждение вам сделано. Не успокоитесь, вообще закроют вещание на Армению. Так что уймите хамов.

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