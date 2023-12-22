«Хочется расслабиться и отдохнуть после тяжелого дня — а тут эти обои!» 2 22.12.2023, 9:49

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Белорусы рассказали, что их раздражает в своем жилье.

Когда мы делаем ремонт в новой квартире, то представляем себя в идеальных картинках из Пинтереста. Вот я на белоснежной кухне, вот — в стильной гостиной с многоуровневыми потолками, а вот — в ванной со стеклянной стеной. Но каково пользоваться всей этой красотой ежедневно?

Realt спросил у читателей, а какие детали интерьера со временем стали их раздражать. Может быть они пожалели о глянцевой кухне или о темной плитке? А возможно их утомил хай-тек и захотелось обычных обоев в цветочек? Вот какие ответы получило издание.

«Теперь, чтобы поменять эти потолки, надо разрушать всю квартиру»

Ольга, 50 лет:

− Последний раз мы делали ремонт в 2006 году и до сегодняшнего времени практически ничего не меняли, так как в 4-х комнатной квартире сделать это довольно проблематично. Первое, что меня раздражает сейчас − это многоуровневые потолки. Тогда так делали многие (нам проект вообще рисовали дизайнеры), но теперь, чтобы поменять эти потолки, надо разрушать всю квартиру, то есть нам надо вынести всю мебель и самим съехать.

Второе, что я бы поменяла, это сделала бы полностью однотонную плитку в коридоре, кухне и зале. Никаких полукругов, никаких стыков, все максимально просто.

Третье − кухня до потолка, полноразмерная посудомойка, встроенная вытяжка и никаких глянцевых фасадов, никаких открытых полок, большая литая раковина и никаких стыков на кухонной поверхности.

Также нам никто не подсказал убрать пороги на балконе. Сейчас это − огромный минус. Также никто не додумался убрать выводы для батарей из пола на стену. Да, и сами батареи я бы, конечно, поменяла, чем возиться с чугунными и экранами на них. Еще, делая ремонт сейчас, я бы поставила электрический полотенцесушитель в ванной и сделала бы удобный доступ к счетчикам.

Это все, что у меня «накипело». При этом начинать новый ремонт совершенно не хочется. Дети выросли, и мы уже думаем, что может нам и не надо столько комнат (а мне — столько уборки).

«Мама терпела эти обои полгода»

Павел, 34 года:

− Когда я был подростком, мои родители делали ремонт в частном доме в Гродненской области. Сначала были от нового интерьера в восторге, а через год мою маму стали ужасно раздражать обои в спальне. Помню, что обои были бежевые с тонкими коричневыми полосками. А еще на них был белый рельефный рисунок с блестками. В итоге, комната получилась в довольно контрастную вертикальную полоску. Полоски были не на одинаковом расстоянии друг от друга, на клетку вроде не было похоже, но что-то маме не нравилось. Это было довольно чувствительно, поскольку в спальне хочется расслабиться и спокойно отдохнуть после тяжелого дня, а тут эти обои! Терпела она их где-то полгода, а потом мы поехали в магазин, довольно быстро выбрали другие (светло-серые, с рисунком, но без контрастных полос) и переклеили. Пришлось снова разводить грязь в комнате, но делали это весело, с энтузиазмом. С этими вторыми обоями повезло, они были на стенах до следующего ремонта.

«Чтобы очистить скинали от трупиков насекомых, нужно было три человека»

Елена, 45 лет:

− Сейчас я бы не делала белые полы (неглазурованная плитка) в прихожей, коридоре, санузлах и на кухне. Особенно на кухне. Ведь если кусочек еды падает на пол, то его не замечаешь, наступаешь и все − он намертво прилипает к полу и отмыть его можно только с помощью шлифмашинки. Не вру, мы реально перед приходом гостей мыли полы шлифмашинкой.

Второе − глянцевые фасады кухни. Низ темный, верх светлый, тут же ручки с острыми углами − и вуаля: вечно незаживающие синяки, ссадины и царапины на руках после того, как просто протрешь фасады от капель воды. Да-да, от капель обычной воды на фасадах оставались следы. Впрочем, это была Каменная Горка с не самой хорошей водой, так что тут все очевидно.

Третье − стеклянное скинали. Нет, оно красиво. Закаленное тонированное стекло с ненавязчивым рисунком. Но из-за не очень ровных стен в новостройке (хотя мы ровняли под покраску) и кривоватых рук установщиков в небольшие щели между стеной и стеклом попадали насекомые. Они там застревали, росли, женились, рожали потомство, работали, выходили на пенсию, и в конце концов умирали. А мы это все наблюдали в формате реалити-шоу. Чтобы очистить скинали от трупиков насекомых, нужны были 2 трезвых человека мужского пола и 1 женского. Мужчины аккуратно снимали двухметровые полотна, женщина бегала с тряпочкой и моющим средством между ними. И так раз в полгода.

Четвертое − шторки из стекла в ванной. Первые полгода-год я еженедельно отмывала их с помощью дорогих профессиональных средств. Потом здоровье закончилось и их стали отмывать специально обученные девочки из клининга. Плевались. Ругались. Проклинали и меня и мои шторки. Но, напоминаю, это Каменная Горка с ее водой виновата.

Мы прожили в этой бело-стеклянной квартире 12 лет. Несколько месяцев назад продали то жилье и купили дом. Сейчас у нас нормальные (не белые полы), светлая матовая мебель на кухне, скинали из плитки и обычные пвх-шторки для ванной. И хорошая вода, что немаловажно.

«Мне нужна бабушкина люстра и человеческие шторы»

Семен, 33 года:

− Ремонт в квартире, в которой я сейчас живу, делали еще родители лет 15 назад. Тогда в моде были потолки с освещением по периметру. Еще и со светодиодной лентой, чтобы все это меняло цвет. От розового до синего и обратно. А вот обычной люстры посередине никто не предусмотрел. Решили, что это не нужно. В итоге, со светодиодами мы наигрались в первые полгода. Сейчас я даже не знаю, где пульт от всей этой дискотеки. А нормальной лампы, которая просто бы освещала комнату, не хватает. Сейчас я бы сделал все освещение по-другому. Вообще, с помощью грамотного света можно преобразить любое пространство. В те годы, когда мы делали ремонт, казалось, что все должно быть таким технологичным — без всяких лишних деталей. А сейчас я бы хотел полностью избавиться от этого бездушного скрытого света по периметру, от холодных рулонных штор на окнах. Мне нужна «бабушкина» люстра с висюльками и нормальные человеческие шторы.

«Обеденный стол дизайнер расположил прямо напротив входной двери»

Анна, 32 года:

− Нашу квартиру со свободной планировкой проектировал дизайнер. Он предложил объединить в одно пространство прихожую и кухню-столовую. К ним должна была примкнуть и гостиная, но в какой-то момент мы (к счастью) вспомнили, что в ней могут ночевать приехавшие родственники и там была предусмотрена сдвигающаяся стенка. Сейчас после нескольких лет жизни в квартире я отмечу, что объединять прихожую и столовую в одно пространство — не лучшее решение. Из-за отсутствия границ (хотя бы − разной плитки), гости, а порой и мы сами, снимаем обувь, где попало. Один сделает это у дверей, другой — пройдет дальше, чуть ли не к обеденному столу. Да, и ребенка трудно сдержать, когда он вернулся домой с прогулки, увидел тебя за столом и бежит, чтобы обнять или рассказать что-то интересное. Песок, который постоянно разносится по квартире — напрягает.

Еще более напрягает то, что тебя, сидящую за столом в столовой, видит не только ребенок, но и курьеры, соседи, сантехники и в общем-то, любой, кто проходит мимо случайно (или не случайно) открытой входной двери. Это очень раздражает. Одно дело, когда ты накрыл стол и ждешь гостей. И совсем другое, когда ты сидишь с грязной головой, в пижаме, задумчиво грызешь что-то оставшееся со вчерашнего ужина, а в это время к мужу пришел доставщик. Спрятаться в открытом пространстве некуда. Обеденный стол дизайнер расположил прямо напротив входной двери. Сейчас мы думаем, как это все поменять. Все-таки отдельная прихожая, где человек может спокойно раздеться-разуться, и уже потом пройти в комнаты — это важно.

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