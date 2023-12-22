Российский дрон во время атаки на Киев попал в квартиру известного украинского телеведущего 1 22.12.2023, 10:02

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Журналист чудом остался жив.

Квартира семьи украинского журналиста Андрея Ковальского пострадала во время российской дроновой атаки по Киеву вечером 21 декабря.

Жилище находилось на верхних этажах дома в Соломенском районе, который зацепило и в котором произошел пожар.

На своей странице в Facebook телеведущий подтвердил инцидент. Он сообщил, что его семья – жена и дети – остались целы.

«Друзья, всем спасибо за поддержку. Все целые – и то хорошо», – написал журналист.

Его жена Татьяна Хитрик отметила в соцсети: «Выжили и это главное... Квартиры теперь нет».

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Андрей Ковальский – украинский спортивный журналист, телеведущий ICTV, ведущий марафона «Єдині новини». Впервые выступил в качестве телевизионного ведущего в 1999 году.

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