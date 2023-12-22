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Российский дрон во время атаки на Киев попал в квартиру известного украинского телеведущего

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  • 22.12.2023, 10:02
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Российский дрон во время атаки на Киев попал в квартиру известного украинского телеведущего

Журналист чудом остался жив.

Квартира семьи украинского журналиста Андрея Ковальского пострадала во время российской дроновой атаки по Киеву вечером 21 декабря.

Жилище находилось на верхних этажах дома в Соломенском районе, который зацепило и в котором произошел пожар.

На своей странице в Facebook телеведущий подтвердил инцидент. Он сообщил, что его семья – жена и дети – остались целы.

«Друзья, всем спасибо за поддержку. Все целые – и то хорошо», – написал журналист.

Его жена Татьяна Хитрик отметила в соцсети: «Выжили и это главное... Квартиры теперь нет».

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Андрей Ковальский – украинский спортивный журналист, телеведущий ICTV, ведущий марафона «Єдині новини». Впервые выступил в качестве телевизионного ведущего в 1999 году.

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