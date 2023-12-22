Экономист: Если ситуацию доведут до абсурда, то вспомним конец восьмидесятых 4 22.12.2023, 10:09

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Лукашенко отчаянно хрипит, но «финансовый жирок» уже проеден.

Лукашенко в очередной раз занялся ценообразованием, предупредив правительство, что больше никаких «отступлений ни влево, ни вправо не будет», имея ввиду согласование цен отдельными производителями после введения печально знаменитого постановлением №713 о регулировании цен.

— Я по-прежнему уверен, что смысл подобных мероприятий — исключительно пропагандистский эффект, — отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» старший научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук. — Это не имеет никакого отношения к экономическим расчетам.

Традиционно рост цен входит в ТОП основных проблем, перечисляемых белорусами во время разных опросов. А зачастую и возглавляет этот ТОП.

Люди всегда, даже в период низкой инфляции, остро реагируют на повышение цен. Поэтому логика здесь прежде всего пропагандистская. А что там будет с экономикой — пусть выкручивается правительство.

Тем не менее, экономический аспект в данном вопросе, утверждает эксперт, все равно заявит о себе.

— В следующем году выполнять это постановление станет еще сложнее. Большую часть этого года цены удавалось сдерживать только за счет производителей, которые шли на это часто в ущерб себе, своей рентабельности и финансовому положению.

Это стало возможным, потому что, выражаясь оборотами, которые так любит власть, был, пускай и небольшой, но «финансовый жирок». Его проедали и его проели.

Если сегодня посмотреть на показатели рентабельности практически по всем отраслям, то мы увидим ощутимый тренд на снижение.

Соответственно, дальше решать свои пропагандистские задачи за счет производителей будет все сложнее.

Полагаю, в 2024 году, вопреки всем этим грозным заявлениям, во многих случаях повышение цен продолжат согласовывать.

В противном случае производителям придется как-то выкручиваться. Самый популярный способ — переходить на менее качественные товары. Это, в свою очередь, приведет к сужению ассортимента.

В промышленности будут перестраиваться на более дешевые запчасти и изобретать всякие другие хитрости, чтобы выходить за рамки ценового регулирования.

Ну и самый жесткий вариант, если производителей все-таки свяжут по рукам и ногам и предупредят «шаг влево-шаг вправо — расстрел», то как бы утопически или ностальгически это ни звучало, мы придем к дефициту.

Если ситуацию доведут до абсурда, то вспомним конец 80-х, — предупреждает специалист.

Он не исключает, что проводимая политика может отразиться и на зарплатах.

— Ограниченные в своих действиях производители будут вынуждены, как минимум, избегать роста зарплат, а в ряде случаев снижать их, потому что себестоимость продукции в значительной степени растет из-за увеличения зарплат.

В итоге людей ждет тот же результат, только, как говорится, вид сбоку: доходы все равно будут сокращаться, но в данном случае не через рост цен, а через ограничение зарплаты.

— То есть, независимо от количества огурцов, пример с которыми привел Лукашенко, потребовав вырастить их для всех к Новому году, цены не изменятся?

— К сожалению, ничего произвести из воздуха нельзя. Нужны мощности, сырье, комплектующие. А это все затраты. Да и мощности, как рапортует Минэкономики, во многих отраслях находятся на пике. А одномоментно нарастить производство может оказаться невозможно.

Но я не думаю, что в данном случае мы имеем дело с какой-то наивностью, это сознательная игра публику, чтобы все увидели —царь хороший, мы обуздали рост цен.

И с этой точки зрения власти на какое-то время достигают эффекта, на который рассчитывают.

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