Хитрый трюк: сколько белорусы переплачивают за готовые подарки на Новый год 12 22.12.2023, 10:16

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Фото: Tochka.by

Результат может удивить.

Журналисты Tochka.by провели необычный новогодний эксперимент.

Выбрали подарочные наборы конфет: изучили, что в составе; проверили, соответствует ли их вес заявленному; и вычислили, сколько будет стоить такой же набор сладостей, если собрать конфеты самостоятельно.

Начали с двухкилограммового набора «Бал-карнавал» от «Коммунарки». К нему прихватили килограммового собрата от «Спартака», а также наборы сладостей по 900, 500 и 300 г от различных обществ и предпринимателей.

Фото: Tochka.by

Добросовестно протестировали каждую конфету и посчитали, во сколько обойдется сладкий подарок, если собрать его самому.

Результат может удивить.

Состав подарков

Для начала внимательно изучили состав конфет на упаковке. Нюансы нашли практически во всех наборах.

У многих фактическое количество конфет определенного вида не соответствовало заявленному. Так, во вкладыше «Коммунарки» написали о 75 г конфет «Березка», по факту в подарке была лишь одна названная конфета. Недостающий вес добрали на других видах сладостей.

К слову, в наборе от «Коммунарки» мы не нашли ни одного леденца: сплошь шоколадные конфеты, суфле, батончики и т.п.

Фото: Tochka.by

В «Спартаке» же на карамель ушло около 100 г и еще 40 г – на ирис «Золотой ключик». Остальное – шоколадки, нуга, вафли, грильяж.

Фото: Tochka.by

В наборе «Везем подарки» массой 900 г заметили много больших батончиков, упаковку печенья и так далее. Много желейных и молочных конфет, батончиков.

Фото: Tochka.by

Наибольшее число карамелек закралось в полукилограммовый подарок «Три снеговика»: здесь 36 конфет против 11 оказались леденцами и ирисками.

Фото: Tochka.by

В 300-граммовом «Дракончике» каждой конфеты – по одной, исключение – карамельки.

Фото: Tochka.by

Есть вафелька, десерт, шоколадные сладости и мини-версии батончиков «Ярче» и Jet’s.

Сколько стоят

Мы покупали набор в популярном столичном магазине.

Набор от Коммунарки «Бал-карнавал» (2 кг) стоил Br49,99.

Подарок от «Спартака» (1 кг) – Br25,99.

Новогодние сладости от брестского ИП «Везем подарки» (900 г) – Br22,99.

Подарок «Три снеговика» (500 г) от могилевского общества обошелся в Br8,69.

А самый маленький набор «Дракончик» (300 г) минского общества – в Br9,59.

Все – на весы!

Измеряли вес честно: высыпали конфеты из упаковки на кухонные весы. Большое количество сладостей помещали в специальную емкость, вес которой также предварительно измерили – 125 г.

Фото: Tochka.by

Приступаем. Выгружаем килограммы сладостей на стол. Первыми на весы положили конфеты от «Спартака». Результат – 1132 г с чашей и 1007 г без нее, что превышает заявленный вес.

Фото: Tochka.by

Следующим на взвешивание отправили двухкилограммовое содержимое подарка от «Коммунарки». За один раз взвесить все конфеты не получилось – справились за два. Итого: 2284 г с чашей и 2159 г «чистого веса».

Фото: Tochka.by

Набор «Везем подарки» потянул на 1032 г с чашей (907 г без нее, что чуть больше заявленного веса).

Полукилограммовый подарок «Три снеговика» весил 621 г с чашей, а вот «чистый вес» оказался чуть меньше заявленного – 496 г.

Трехсотграммовый презент «Дракончик» на весах показал результат в 430 г с чашей и 305 г без нее.

Таким образом, почти все производители честны с покупателями. По крайней мере весовые обещания на этикетках соблюдены, за исключением одного. У каждого подарка суммарная граммовка сладостей превысила заявленную.

Как сэкономить?

Мы проанализировали каждый вид сладостей в подарках от «Коммунарки» и «Спартака», чтобы узнать, как изменится цена за набор конфет, если собрать его самостоятельно.

Цены на конфеты и почти все батончики (за исключением некоторых шоколадок) смотрели в фирменных магазинах фабрик. Стоимость была актуальна на 20.12.2023 (фото ценников есть в редакции).

Фото: Tochka.by

В продаже нам не удалось найти некоторые виды конфет от «Коммунарки». Поэтому при расчетах мы заменили их на близкие по составу. Это коснулось шоколадки и конфет «Купалiнка» (ориентировались на «Любимую Аленку"), Souffle Luxe (заменили на «Клубничное облачко"), Sweet Planet (взяли «Шокомельку»), Coconut Breeze (рассчитывали по «Тропикане»).

Фото: Tochka.by

В магазине «Коммунарка» нашли и различные упаковки для подарка. К примеру, нужная нам туба стоила Br5,33, а картонные упаковки – Br5,14 и Br2,18 в зависимости от размера.

Фото: Tochka.by

Фото: Tochka.by

Итого, сохраняя все пропорции, мы выяснили, что подарок, подобный набору конфет «Бал-карнавал», можно собрать своими руками за Br40,33 с упаковкой, что почти на Br10 меньше той цены, по которой этот же набор продают в популярных торговых точках Минска.

Фото: Tochka.by

Подарок же от «Спартака» можно собрать самому за Br15,98, а за Br21,12 – если купить для конфет бумажную упаковку. В популярной же столичной сети мы приобрели его за Br25,99.

Фото: Tochka.by

Многих конфет от ИП мы, к сожалению, не нашли в продаже, поэтому они остались без внимания.

Самый вкусный

После длительной дегустации каждой конфеты из всех подарков редакция вынесла вердикт: больше всего понравилась «Коммунарка». Хотя некоторые респонденты все же остались недовольны:

«Ромашка» уже не та: глазурь очень неприятная», – отметил один из дегустаторов.

«Жена жалуется, что в последнее время шоколадки этой фабрики стали другими, будто рецептура изменилась», – поделился мнением семьи второй респондент.

Фото: Tochka.by

Следующим в нашем рейтинге оказался «Спартак», примерно на том же уровне – «Везем подарки».

Меньше всего по составу редакционным дегустаторам понравился 500-граммовый набор «Три снеговика": много леденцов.

Последний же кандидат – 300-граммовый «Дракончик» в виде iPhone – не получил особой похвалы, но и серьезных нареканий на него не было. Разве что конфет в подарке помещается совсем немного. Но уверены: и такой «малыш» кому-то придется кстати.

А вот собирать подарки очевидно выгоднее самому: сэкономить можно около Br10 с подарка, что совсем немало. К тому же купить красивую упаковку для набора не проблема. По крайней мере в фирменном магазине «Коммунарка» красочных коробок в достатке.

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