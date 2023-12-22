Путин и Шойгу раскрыли планы по армии РФ: первыми запаниковали родственники оккупантов 3 22.12.2023, 10:27

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И для этого есть веские причины

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу один за другим сделали заявления об увеличении численности армии страны-агрессора. Это уже вызвало гневную реакцию россиян, до которых стало доходить, что после номинальных выборов начнется «настоящий ад». Но больше всего сейчас паникуют родственники оккупантов, которые находятся на территории Украины – и для этого есть веские причины, пишет OBOZ.UA.

Оторванные от реальности

Российский диктатор в начале декабря подписал указ об увеличении ВС РФ. На сегодняшний день штатная численность армии России составляет 1 млн 150 тыс. военнослужащих, а Путин распорядился выйти на 1 млн 320 тыс. – то есть это плюс 170 тыс. человек.

А на расширенной коллегии российского минобороны, которая состоялась 20 декабря, Сергей Шойгу заявил, что численность и вовсе будет доведена до 1,5 млн. То есть увеличение ВС РФ планируется уже... на 350 тыс. военнослужащих.

Подобные планы вызвали у многих экспертов скептицизм. Дело в том, что обеспечить такое количество военнослужащих Россия просто не в состоянии.

«И как тут обойтись без мобилизации? Причем сразу после «выборов». Но главное другое. Как они эти 350 тыс. обеспечат? Российская армия поступательно, но весьма планомерно превращается в один сплошной маршевый батальон», – написал в своем Telegram-канале военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Накануне в своей статье для OBOZ.UA он отметил, что за почти два года полномасштабной войны российская армия практически превратилась в сплошные маршевые батальоны эпохи Второй мировой войны, когда подразделения отправлялись на фронт без полной комплектации даже винтовками, не говоря уже о тяжелой технике или артиллерии.

«232 тыс. человек – это маршевая компонента, предназначенная не для эффективного выполнения боевых задач, а просто для убоя на поле боя», – говорит Коваленко.

О том, что российским оккупантам не хватает самого необходимого, признаются и они сами. Например, военнослужащие из батальона «Сура» записали видеообращение к жителям Чувашии с просьбой о помощи.

Они плачутся о больших потерях в личном составе и сломанной технике, а денег на ее восстановление у них нет.

Ни веры, ни надежды

После появления информации об увеличении численности армии РФ некоторые родственники оккупантов, воюющих сейчас в Украине, подумали, что теперь их мужьям и сыновьям светит демобилизация. Однако надежды оказались напрасными.

В российском МО заявили, что призванных на войну с Украиной военнослужащих вернут домой только тогда, когда Путин подпишет указ о завершении мобилизации. Другие варианты в ведомстве назвали «нецелесообразными».

«Срок военной службы граждан РФ, призванных в рамках частичной мобилизации, истекает по завершению периода частичной мобилизации на основании соответствующего указа президента РФ. Установление иного срока военной службы граждан РФ, призванных в рамках частичной мобилизации, полагается нецелесообразным», – говорится в ответе минобороны РФ на предложение депутата заксобрания.

Российский аналитик Анатолий Несмиян говорит, что «ну вот теперь решилась и судьба мобилизованных».

«Теперь официально объявлено, что их отпустят по домам только после указа о демобилизации. Собственно, об этом говорилось и ранее, но не на официальном уровне. Теперь это вполне ясная позиция министерства обороны. В принципе логично – вторую мобилизацию провести будет крайне проблематично, поэтому такой ценный ресурс нужно использовать по максимуму», – написал Несмиян в Telegram.

Тем временем у родственников оккупантов началась настоящая паника. В социальных сетях они бурно обсуждают планы на увеличение численности ВС РФ и то, что демобилизации в ближайшее время точно не будет. И сделали вывод, что их мужчин однозначно «могилизируют» на фронте, а затем восполнят потери уже новым пушечным мясом.

В частности, жены, матери и сестры оккупантов из 70-го мотострелкового полка (в/ч 71718), который и так уже понес большие потери на Запорожском направлении, а много российских военнослужащих числятся без вести пропавшими, сейчас в ярости от победобесного выступления Шойгу на коллегии МО.

«Не дождемся мы своих парней походу» – один из наиболее мягких комментариев россиянок.

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