Как после новогодних праздников избавиться от вездесущих блесток 22.12.2023, 10:32

Несколько хитрых способов.

Декабрь – пора елок, мишуры, новогодних игрушек и вездесущих блесток, которые лезут буквально отовсюду. Блесточки проникают в каждую щель, и праздничные будни превращаются в бесконечную уборку.

Конечно, это не повод отказываться от рождественского декора или сияющих елочных украшений. Как быстро очистить диваны, ковры и пол рассказало издание Apartment Therapy.

Как убрать блестки из ковра

Очистить ковер от блесток – довольно непростая задача, поскольку крошечные частицы могут глубоко проникать в волокна. Анджела Браун, основательница и генеральный директор Savvy Cleaner Training, советует несколько методов:

используйте насадку-щетку – она поможет очистить блестки, нити мишуры и елочные иголки, часто ускользающие от обычного пылесоса;

пройдитесь по поверхности валиком или клейкой лентой.

Дженнифер Родригес, главный специалист по гигиене Pro Housekeepers, также рекомендует использовать скотч для чистки ковра. Возьмите полоску маскировочной, клейкой или упаковочной ленты и прижмите ее к участкам с блестками, а затем осторожно поднимите, чтобы уловить крошечные частицы.

Марла Мок, президент компании Neighborly Molly Maid, рекомендует использовать влажное бумажное полотенце. Просто промокните участок мокрым бумажным полотенцем – влага поможет приподнять частицы блесток из волокон ковра.

Как удалить блестки с пола

В первую очередь можно быстро смести блестки с помощью обычного веника. Затем следует пройтись по поверхности влажной шваброй с тряпкой из микрофибры.

В пылесосе следует использовать шланг с насадкой-щеткой. Пылесосы с мягкими или прорезиненными колесами меньше повредят жесткий пол, чем пылесосы с пластиковыми колесами.

Для жесткого деревянного пола подойдет протирание влажной губкой. Протрите блестки губкой, ополосните губку в миске с водой и повторяйте, пока блестки не исчезнут.

Как удалить блеск с тканевого дивана

Тканевый диван следует пропылесосить с помощью насадки-щетки для обивки. Купите также ворсинковый валик или клейкую ленту.

Если блески все еще остаются, следует смешать теплую воду и моющее средство и почистить этим раствором диван. Нежные ткани могут повредиться агрессивными химическими веществами, поэтому следует сначала протестировать средство на незаметном участке.

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