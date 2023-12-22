СМИ: Пражский стрелок планировал гораздо более серьезное кровопролитие 5 22.12.2023, 10:34

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Обнаружен огромный склад оружия и боеприпасов.

Полиция Праги сообщила новое количество жертв стрельбы, произошедшей в чешской столице в четверг, 21 декабря, и раскрыла некоторые подробности о стрелке.

Об этом сообщает France 24 со ссылкой на AFP.

«В настоящее время я могу подтвердить 14 жертв этого ужасного преступления и 25 раненых, из которых 10 серьезно», — сообщил руководитель полиции Праги .

Ранее сообщалось о 15 погибших. Вондрашек это изменение не объяснил.

По его словам, все жертвы были убиты внутри здания Карлова университета. СМИ сообщают, что по крайней мере некоторые из них были однокурсниками нападающего, пишет France 24.

Вондрашек добавил, что стрелок имел «огромный склад оружия и боеприпасов», и что быстрые действия полиции предотвратили гораздо более серьезное кровопролитие.

По его словам, полиция начала поиски мужчины еще до стрельбы, поскольку его отец был найден мертвым в деревне возле Праги.

Стрелок «уехал в Прагу, сказав, что хочет покончить с собой». Полиция предполагала, что стрелок убил своего отца, сказал руководитель пражской полиции.

Правительство объявило 23 декабря днем национального траура, флаги на официальных зданиях были приспущены, а людей попросили почтить память погибших минутой молчания в полдень.

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