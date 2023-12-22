Раскрыты подводные камни приватизированных квартир в Беларуси 22.12.2023, 10:38

3,634

Приватизированные квартиры - это не всегда просто.

Жители Беларуси получили возможность приватизировать свои квартиры в начале 90-х, а с активного этапа приватизации, когда этим занимались многие, прошло уже лет 20. Приватизация закончилась в 2016-м, к этому времени, например, 93% минских квартир были приватизированы. Кто-то, в самом начале, приватизировал квартиру за чеки «Жилье» и насчитанные жилищные квоты (большинству хватало) или за чеки и немного денег. Тот, кто припозднился, уже за деньги, которые будет частями выплачивать ни один год, пишет «Комсомолка».

О приватизации многие и подзабыть успели, но она может подкинуть не всегда приятные сюрпризы. Именно вопросы обращения с приватизированным жильем – одни из самых частых в работе белорусских нотариусов.

Как подарить приватизированную квартиру

Иногда пожилые родственники хотят подарить приватизированную квартиру. Человек, титульный собственник квартиры, считает, что это жилье - его собственность и он вправе им распоряжаться. Оказывается, не все так просто. О подводных камнях распоряжения квартирами, в приватизации которых участвовали несколько человек как ныне здравствующих, так и уже умерших, агентству «Минск-Новости» рассказала нотариус Минского городского нотариального округа Ирина Коваленко.

По ее словам, жилищная квота, на основании которой выдавали чеки «Жилье» и проводилась приватизация в Беларуси, начислялась из расчета 65 рублей на гражданина (по состоянию на январь 1992) плюс 12 рублей за каждый год трудового стажа. Жилищная квота начислялась и детям.

«Приватизация шла массово, и, думаю, граждане не особо вникали в условия и последствия сделки. Сейчас мы имеем то, что имеем, - люди заблуждаются в том, что являются собственниками жилого помещения. Они приходят оформлять наследство, хотят подарить, продать или иным образом распорядиться имуществом, и оказывается, что квартира принадлежит всем, кто тогда был в ней прописан», - пояснила нотариус.

По словам Ирины Коваленко, пока все участники приватизации квартиры живы, титульный собственник, то есть тот человек, на кого квартира оформлена, может распоряжаться ею, но с их письменного согласия. Как только кто-то умирает, его доля уходит в состав наследства.

По словам нотариуса, существует и другая проблема: наследники умершего участника приватизации не всегда знают, что у него есть доля в квартире, и, соответственно, не принимают наследство.

Приватизированная квартира по наследству

Наследство в виде приватизированной когда-то в Беларуси квартиры – это сплошь и рядом.

Люди когда-то приватизировали свои квартиры, привлекая жилищные квоты или деньги всех или нескольких членов семьи. При этом квартира оформлялось на кого-то одного, а другие члены семьи давали согласие либо на свое участие в приватизации, либо согласие на приватизацию без них.

Все члены семьи, участвовавшие в приватизации, вправе требовать признания за ними права собственности на соответствующую их участию долю в такой квартире, пояснил «Вечернему Гомелю» нотариус Гомельского нотариального округа Игорь Живодер.

«Для установления размера доли умершего участника приватизации, между наследниками и участниками приватизации квартиры заключается соглашение об определении долей в приватизированной квартире, в котором устанавливаются доли в праве собственности на квартиру всех лиц, участвующих в приватизации, в том числе и умерших участников приватизации», - подчеркнул нотариус.

При оформлении наследства на приватизированные квартиры нотариус обязан пригласить всех участников приватизации, и разъяснить им их права на долю в квартире. Через 6 месяцев после открытия наследства между наследниками и участниками приватизации заключается соглашение об определении долей.

«В результате соглашения определяются доли всех участников приватизации, в том числе и доля наследодателя, которая и переходит к его наследникам в порядке, установленном законодательством», - подчеркнул специалист.

Таким образом, квартира, приватизированная не одним участником, не может перейти к наследникам в целом.

Приватизированная квартира, за которую полная сумма еще не выплачена, при отсутствии завещания наследуется по закону, и в первую очередь наследниками первой очереди в равных долях, пояснили в Белорусской нотариальной палате. Это не зависит от того, кто выплачивал первый взнос и прописаны ли в квартире наследники первой очереди или нет.

Как при разводе поделить квартиру, приватизация которой еще не выплачена

Нередкий случай, когда квартира до конца не приватизирована, то есть, внеся определенную долю, дальше приватизацию семья оплачивает ежемесячно. И вот такие люди разводятся.

Как пояснили в Белорусской нотариальной палате, квартира является общей собственностью супругов, если они оба участвуют в приватизации, в том числе деньгами. А в случае раздела имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, их доли признаются равными, если иное не предусмотрено брачным договором.

Как продать приватизированную квартиру

Специалисты белорусского агентства недвижимости «Авангард Недвижимости» на своем сайте разъяснили, как продать приватизированную квартиру.

При продаже такого жилья важно учитывать две особенности. Первая – кто участвовал в приватизации и сколько у квартиры собственников – один или больше.

«Для продажи может понадобится согласие супругов или участников приватизации», - отметили в агентстве.

Вторая важная вещь – выплачена вся сумма за приватизацию или нет.

«Если сумма за приватизацию уже уплачена, и отсутствует обременение, недвижимость можно продать. Если же сумма за приватизацию еще не выплачена, то для начала ее стоит выплатить в полном размере. Снять обременение, и только потом заниматься продажей», - подчеркнули в агентстве.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».