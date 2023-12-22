Неадекват Лавров Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

22.12.2023, 10:39

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Получены новые доказательства.

В конце ноября российского «дипломата», министра Лаврова пригласили в Северную Македонию на заседание министров стран, входящих в ОБСЕ.

Это решение вызвало несогласие рада стран и по итогам можно сказать, что они были правы – Лавров снова занимался не дипломатией, а пропагандой. Если нужно было очередное доказательство неадекватности, оно было вновь предоставлено. Но и заранее было ясно, что звать Лаврова не стоило, говорить с ним не о чем.

Сегодня Лавров подтвердил точку зрения, что с ним ни о чем разговаривать – это персонаж для пропагандистских программ российского телевидения, не для дипломатической работы.

Комментируя ходатайство Генпрокуратуры ФРГ, поданное в суд с целью изъять в бюджет государства часть российских активов на сумму более €720 млн., Лавров (вероятно, не сильно разбираясь в деталях происходящего), заявил: «Народ вороватый, мы это давно уже поняли. Вороватый раньше был в таком, знаете, политическом плане, в смысле отказа от договоренностей, в смысле попыток обмануть кого-то. Но теперь вороватый уже в прямом смысле».

Государственный бандитизм, уверенный в своей безнаказанности, раздает оценки.

Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

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