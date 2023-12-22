«Европа, проснись»: жители Киева рассказали подробности ночного удара РФ «шахедами» 4 22.12.2023, 10:53

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Эмоциональное видео.

Жители Киева рассказали подробности удара «шахедами» по украинской столице в ночь на пятницу, 22 декабря.

Об этом сообщает «Суспільне».

«Мы услышали звук «мопеда», шахеда этого, а потом удар и взрыв. Полетели стекла, повыбегали, попрятались. Европа, проснись, Европа, дай оружие нам. Мы сами все сделаем. Что вы делаете? Котиков и собачек лечат, а тут детей убивают! Каждую ночь, каждый вечер — такой ужас. Наша злость только растет от этого и они все получат», — сказал мужчина.

Также подробности атаки рассказал еще один киевлянин.

«Соседа встретил, говорил, что повылетали окна, рамы валяются… Занимался ремонтом… Знаю, что у нас очень мощное, хорошее ПВО… Почувствовал взрыв, потом «правило двух стен». В укрытие очень далеко спускаться… Но потом уже спускались в укрытие», — сказал он.

Напомним, страна-агрессор Россия вечером в четверг, 21 декабря и в ночь на 22 декабря атаковала Украину дронами-камикадзе.

Обломки упали в трех районах столицы, в Соломенском попали в жилую многоэтажку. Пострадали два человека.

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