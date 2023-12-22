Билеты из Беларуси в Варшаву стремительно дорожают 1 22.12.2023, 10:58

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Из Минска до Гродно на некоторые дни уже размели.

Билеты на конец декабря и начало января на многие рейсы из белорусских городов в Польшу уже распроданы. Также непростой выглядит ситуация и с местами в маршрутках из столицы в областные центры, пишет «Наша ніва».

Почти в два раза дороже, чем обычно

Сложнее всего ситуация выглядит с билетами по маршруту Минск-Варшава. В первые дни нового года добраться из Минска в столицу Польши можно по цене 200 рублей за место, если обычно билеты в этом направлении стоят от 110 до 140 рублей. На сайте atlasbus.by остались только четыре билета с выездом на 2 января.

Повышение цены объясняется возросшим спросом. На сайте перевозчика указано, что это вынужденная мера, позволяющая привлечь больше маршруток, чтобы мест хватило большему количеству пассажиров.

Также мало билетов на 3 января. Цены аналогичные — 200 рублей за место. Помимо 2 и 3 января, повышенная стоимость билетов и соответствующий дефицит наблюдается на 5 и 7 января. Еще сложнее выехать из Минска в Варшаву в последние дни 2023 года. Все билеты с выездом на 30 и 31 декабря распроданы.

А вот начиная с 9 января цены на билеты возвращаются на старый уровень — их можно приобрести по 115 рублей за место.

Напомним, что на пике цены на билеты из Варшавы в Минск достигали 350 рублей.

По маршруту Минск-Вильнюс подобных проблем не наблюдается. Несколько свободных мест пока что есть даже с выездом в 11 утра 1 января. Стоимость билетов — 80 рублей.

Как ситуация с рейсами внутри страны

Недостаток билетов наблюдается и на рейсы, связывающие столицу с областными центрами.

Так, например, на 23 декабря распроданы все билеты из Минска в Могилев. То же самое с билетами на 29-31 декабря.

Из Минска на Гродно нет билетов на 23 и 30 декабря. Однако, в отличие от международных рейсов, повышенный спрос особенно не влияет на цену. Из Минска в Могилев можно добраться за 25 рублей, а в Гродно — за 30.

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