Игра в «русскую рулетку» уже началась Александр Сотник

22.12.2023, 11:03

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Пресловутый яичный сбой – это первая ласточка для Путина.

Кремлевский крысятник полон надежд: в декабре у Вашингтона закончатся средства для финансирования Украины, если Конгресс не примет экстренные меры. Абрамович истаскался по Турциям, исполняя роль табакерочного черта-миротворца. Путин хочет забрать оккупированные территории Украины и на этих условиях выторговать себе мир – по крайней мере, до тех пор, пока не наберется сил для нового обострения. Мишустин помчался в Пекин – вероятно, с предложениями о мирном урегулировании и нижайшей просьбой о недопущении экономического обрушения пещеры.

Основной устрашающий лейтмотив – «Вам ведь не нужен хаос на 1/7 части суши?» А ведь дела и в самом деле – дрянь. Самолеты пока еще не падают, но игра в «русскую рулетку» уже началась. Скоро даже в лифт зайти будет страшно: уже в начале 2022-го каждый пятый лифт был потенциально опасен. Спустя почти 2 года ситуация стала ожидаемо хуже.

Пресловутый яичный сбой – это первая ласточка перед неизбежным парадом дефицита. Путин сделал своей банде подарок, позволив отжать все, что осталось после ухода вражьих бизнесменов. Кодла с азартом зарезала дойную корову, не соображая, что это можно сделать лишь один раз, а после большого нажора наступит бескормица. Потому что производить бандиты не умеют. И даже на иностранном оборудовании, которое никто ремонтировать не будет и ПО обновлять не станет – повыпускают полгода какое-нибудь скрепное г…но, а потом линии встанут и раскорячатся. И наступит эра сплошного автомата Калашникова – впрочем, тоже скоммунизженного у вражьего Шмайсера. И в преддверии всей этой прелести парламентеры плешь-крысы носятся по заграницам со словами «вы правда хотите этого хаоса?» А мир такой смотрит на них – широко и раскосо – и задает встречный вопрос: «А что такого страшного-то будет? Ну, перегрызете вы друг другу глотки, вам не впервой». А абрамовичи эмпатично бледнеют и с ужасом предупреждают: «А как же ядерное оружие? Атомные станции? Ведь все это может оказаться под угрозой!» - на что слышат: «А вот за это несет ответственность ваше гениальное руководство. Кто там у вас сегодня кандидат на мавзолей? Плешивый? Вот его и впечатляйте».

А гениальный плешивец в это время заседает на расширенной коллегии Минобороны, где вместе с генералитетом сбрасывает с себя танчики и определяет приоритеты дальнейшего развития окопной горячки. Пора начинать кошмарить Финляндию, подписавшую с США Договор об оборонном сотрудничестве с доступом на 15 военных объектов. Причем, самый северный из них расположен всего в 50 км от границы с Россией. Финны не забыли 1939-й, когда красными болотами управлял другой гений – усатый маньяк, которому позже удалось ввергнуть человечество во Вторую мировую на пару с немецким художником. И вот теперь гэбэшный плотник-таксист так разогнался, стругая гробы для постсовков, что Европу может зацепить в любой момент. А там и до Третьей мировой недалеко.

Но не только Финляндия пришла к заключению, что пора готовиться к столкновению с трясиной. Бундесвер поручил немецкому оборонному концерну Rheinmetall произвести к 2025 году десятки тысяч боеприпасов для Украины. И, разумеется, для себя. Потому что время поджимает. Зато у Путина его – просто нет. Путиномика сыплется, треща по швам всей набиулиной, и либо схематозники в ближайший год выкарабкаются из ямы войны, либо свалятся уже в глобальную. Ведь как ни нагибали доллар – а он опять выше 90, а евро упрямо ползет к 100. Над пещерой опустился «валютный занавес», сравнимый с позднесоветским. На конец 2023 года активы иностранных кредитных организаций в РФ составили всего $66 млрд (для сравнения – в СССР конца 80-х было $40 млрд), доля четырех крупнейших западных банков сжалась с 3 довоенных процентов до 1%. Доля ЕС во внешнеторговом обороте снизилась с 37% до 14%, а объемы российского экспорта в ЕС упали втрое. Конечно, Китай заполняет собой пустоты, но его помощь больше похожа на экспансию, чем на бизнес-партнерство. Путин приказывает наращивать военную мощь и держать пещеру до возвращения Трампа в Белый дом. Крыса видит в рыжей пакле свое единственное спасение. Не будет Трампа – будет большая война. Зоновские извращенцы открыто рычат в сторону Европы, угрожая дать «последний бой распоясавшимся геям-трансгендерам». Пещере терять нечего: ее голосования на пеньках на Западе все равно не признают, а значит уже в марте остатки государства превратятся в банду, а все население – в членов этой банды. Противостояние с предконфликтного перейдет на предвоенный уровень. И в этих условиях коллективный Запад либо мягко сдаст Украину по частям, либо упрется изо всех сил, и рискнет своим благополучием, вложившись в заведомо убыточный проект «Украина – как часть Евросоюза».

Крысиная стратегия «потихонечку» оказалась настолько эффективной, что ни Европа, ни США ничего подобного не ожидали. А ведь она проста: «Наша болотная трясина засосет все, что угодно, и переработает внутри себя. А потом лениво чавкнет и поползет дальше». На страны Балтии, Польшу, Словакию, Румынию. Даже на Германию с Францией. А что? Сталин так и планировал, только вот Гитлер его опередил. А Путин чем хуже? Он даже лучше Сталина: он – живой болотный диктатор. Так что в конце 2023 года он может с удовлетворением поставить в Кремле елочку, увешанную трупами. Кровавую и смердящую – все, как он любит. Впереди – самое долгожданное: дерзкий финал, кульминация с развязкой. Все, кто бредил про «ров с крокодилами» и бетонную стену вдоль границ с людоедней – смогут насладиться обрушением своих галлюцинаций. Нашествие Z-варваров, вооруженных идеями «руzzкого мира» явит человечеству окончательный генотип постсоветского вырожденца, с которым уже столкнулась Украина. Не сдалась, но и не победила – в силу бегства дрогнувших постсовков и коррупционного предательства на самом верху.

Болотная жижа уже активно растекается по всему миру. «Хорошими русскими» и пропагандистами под легендой иноагентов, навальнистской ШИЗО-пошлятиной и «пятой колонной» совков-обывателей. И она уже готовит почву к пришествию основной волны, вооруженной ментальной ненавистью. Вы так не хотели связываться с людоедней? – тогда она идет к вам, широко распахнув объятия маньяка.

Александр Сотник, sotnik-tv.com

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