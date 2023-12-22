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Бюджетная закуска на Новый год: рецепт фантастических фаршированных яиц с грибами

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  • 22.12.2023, 11:10
  • 1,248
Бюджетная закуска на Новый год: рецепт фантастических фаршированных яиц с грибами

Он очень простой и понравится гостям.

Фаршированные яйца – классическая новогодняя закуска. Вариаций этого блюда есть множество, и каждая из них вкусная.

Воспользуйтесь этим простым рецептом с грибами. Такая закуска получится очень аппетитной и бюджетной.

Фаршированные яйца с грибами

Время: 30 минут

Порций: 5

Ингредиенты:

– 5 яиц;

– 150 граммов шампиньонов;

– 1 столовая ложка майонеза;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Шампиньоны очень мелко нашинкуйте и пожарьте до золотистости.

Отваренные вкрутую яйца разрежьте и достаньте желтки.

К желткам добавьте обжаренные грибочки, майонез и соль по вкусу. Хорошо перемните начинку вилкой.

Начините белки, посыпьте зеленым лучком и подавайте.

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