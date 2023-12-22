Бюджетная закуска на Новый год: рецепт фантастических фаршированных яиц с грибами

Бюджетная закуска на Новый год: рецепт фантастических фаршированных яиц с грибами3
- 22.12.2023, 11:10
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Он очень простой и понравится гостям.
Фаршированные яйца – классическая новогодняя закуска. Вариаций этого блюда есть множество, и каждая из них вкусная.
Воспользуйтесь этим простым рецептом с грибами. Такая закуска получится очень аппетитной и бюджетной.
Фаршированные яйца с грибами
Время: 30 минут
Порций: 5
Ингредиенты:
– 5 яиц;
– 150 граммов шампиньонов;
– 1 столовая ложка майонеза;
– соль по вкусу.
Приготовление:
Шампиньоны очень мелко нашинкуйте и пожарьте до золотистости.
Отваренные вкрутую яйца разрежьте и достаньте желтки.
К желткам добавьте обжаренные грибочки, майонез и соль по вкусу. Хорошо перемните начинку вилкой.
Начините белки, посыпьте зеленым лучком и подавайте.