Военные РФ попали в «котел» в Крынках 1 22.12.2023, 11:13

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Российских штурмовиков блокировали и накрыли из американской гаубицы М777.

Армия РФ 21 декабря понесла тяжелейшие потери в Крынках, что на левобережной части Херсонской области.

Попытка выбить ВСУ с плацдарма закончилась плачевно для российских штурмовых групп.

Деталями поделился в своем блоге воин 24-го штурмового батальона ВСУ «Айдар» Станислав Бунятов под позывным «Осман».

«Сегодня (21 декабря - ред.) они прорвались в центр Крынок. Их замкнули в «котел» в одном из домов и у**али (ударили - ред.) туда 11 снарядов «777-й» (американская гаубица М777 155 мм - ред.)», - рассказал Осман.

Новую партию российских штурмовиков, которые пытались прийти на помощь своим заблокированным товарищам, ВСУ «покосили» в лесу на подходе к Крынкам. Там же были уничтожены две БМП, в одной из которых находилась пехота, а во второй макеты для отвлечения внимания.

«За сутки должно было хватить, но… снова лезут. Не знаю, что за генерал там отправляет их на такие штурмы, но это уже старческий к**тинизм», - констатировал воин ВСУ.

Отметим, что за оккупацию Херсонской области отвечает российская группировка «Днепр». За нее отвечает российский генерал Михаил Теплинский, которого сильно критикуют военные РФ за любовь к «мясным штурмам».

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