Латвийская почта вскрывает посылки в Беларусь и Россию 1 22.12.2023, 11:18

1,700

Что изымают?

Сотрудники латвийской почты стали вскрывать личные письма и посылки, которые направляются в Россию и Беларусь, пишет Office Life.

Такие меры латвийская сторона объясняет санкциями Евросоюза.

Отправитель должен заполнить декларацию, где перечисляет, что внутри. Сотрудники латвийской почты в свою очередь имеют право вскрыть посылку или бандероль, проверяя, соответствует ли содержимое списку.

Но в скрывают и конверты с открытками. Так, в Риге предупреждают, что если в отправлениях обнаружат деньги, банковские карты, чипы или SIM-карты, такие письма или посылки «будут задержаны».

В начале ноябре правительство Беларуси запретило ввоз и реализацию на территории страны ряда товаров из Латвии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».