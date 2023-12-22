Латвийская почта вскрывает посылки в Беларусь и Россию

Латвийская почта вскрывает посылки в Беларусь и Россию1
- 22.12.2023, 11:18
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Что изымают?
Сотрудники латвийской почты стали вскрывать личные письма и посылки, которые направляются в Россию и Беларусь, пишет Office Life.
Такие меры латвийская сторона объясняет санкциями Евросоюза.
Отправитель должен заполнить декларацию, где перечисляет, что внутри. Сотрудники латвийской почты в свою очередь имеют право вскрыть посылку или бандероль, проверяя, соответствует ли содержимое списку.
Но в скрывают и конверты с открытками. Так, в Риге предупреждают, что если в отправлениях обнаружат деньги, банковские карты, чипы или SIM-карты, такие письма или посылки «будут задержаны».
В начале ноябре правительство Беларуси запретило ввоз и реализацию на территории страны ряда товаров из Латвии.