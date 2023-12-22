У Лаврова устроили истерику из-за решения Армении перекрыть российскую пропаганду
- 22.12.2023, 11:21
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МИД РФ вступился за мужа Симоньян.
В МИД РФ отреагировали на решение Армении приостановить вещание пропагандистского радио «Sputnik Армения».
В начале текущей недели Комиссия по телевидению и радио Армении на 30 дней приостановила лицензию пропагандистского радио «Sputnik Армения» из-за высказываний мужа Симоньян Кеосаяна относительно самих армян и политики Пашиняна.
Вчера, 21 декабря, посольство РФ в Армении выступило с комментарием относительно решения Комиссии.
В российском посольстве «сожалеют», что решение Комиссии не позволит армянам слушать ту информацию, которую они бы хотели услышать.
Также в РФ вспомнили, что только 14 декабря были проведены консультации между Минцифры России и Армении относительно урегулирования всех спорных моментов.
В РФ заявили, что за этим шагом стоят люди, которые хотят разорвать «многовековые дружеские отношения» между двумя странами.
При этом в РФ уже вышла не одна статья на тему, как правительство Пашиняна все дальше отдаляется от РФ и стремится к союзу с Западом.
Напомним, в среду, 20 декабря, Комиссия отозвала лицензию радио «Sputnik Армения» на 30 дней.
Причиной стала передача Кеосаяна от 17 ноября, в которой тот насмешливо и унизительно отзывался не только о самом правительстве Армении, но и жителях страны.