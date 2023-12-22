Белоруска купила горящий тур в Дубай на новогодние праздники, но «путевка» оказалась с подвохом 1 22.12.2023, 11:32

От тура отказались в последний момент, поэтому он продавался с большой скидкой.

Жительница Бобруйска нашла в Instagram выгодное предложение – горящий тур в Дубай на новогодние каникулы с 50-процентной скидкой. Женщина поверила в удачу и купила путевку. Что было дальше, «Минск-Новости» рассказал официальный представитель Следственного комитета Александр Суходольский.

История началась еще 8 декабря: 55-летняя жительница райцентра наткнулась в Instagram на отличное предложение об отдыхе в ОАЭ. Она связалась с оператором и узнала, что от тура отказались в последний момент, поэтому он продается с такой большой скидкой.

Женщина давно мечтала побывать в Эмиратах и встретить там Новый год, поэтому не поверила своему счастью. Все условия ее устроили, вот только нужных денег на банковской карте не хватало. Фирма пошла навстречу и предложила внести минимальную предоплату, чтобы забронировать путевку. А в течение трех дней женщина перевела оставшуюся сумму.

После этого в Viber ей прислали фото договора. Но, как выяснится позже, там не было ни банковских реквизитов, ни конкретной стоимости тура.

Через три дня горожанка увидела такое же объявление о незабываемом новогоднем отдыхе в Дубае и продаже тура, который она купила совсем недавно. Она попыталась выяснить, почему ее путевку снова продают. Но оператор сначала был занят, а потом вовсе попросил его не беспокоить.

Женщина пригрозила, что лично наведается в агентство, которое якобы находится в Гомеле, но в ответ ее заблокировали.

Горожанка поняла, что стала жертвой аферистов. Она потеряла 3800 рублей. По факту мошенничества Бобруйский межрайонный отдел СК возбудил уголовное дело.

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