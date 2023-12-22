Падение фанерного маршала 1 Телеграм-канал «Можем объяснить»

22.12.2023, 11:45

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Сергей Шойгу

В России «хоронят» Шойгу.

За время войны рейтинги министра обороны РФ Сергея Шойгу по разным замерам ВЦИОМ обвалились в два-три раза.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, десятки лет бывший вторым по популярности членом правительства после Путина, за время провальной для РФ военной кампании резко потерял свой вес в глазах населения. Политиком года Сергея Шойгу в декабре-2023 назвали только 4% опрошенных ВЦИОМ. В 2020 году так ответили почти в 4 раза больше – 15%, а в прошлом году 10%.

Доверие к российской армии как к институту традиционно остается высоким – выше 70%. Но доверие к ее командиру Шойгу резко упало: ему сейчас доверяют только 8% россиян, тогда как в начале войны, весной прошлого года, маршал вызывал доверие у 21%.

В конце июля 2023-го социологи зафиксировали и более низкий результат, 6,9%. Рейтинг немного вырос лишь после убийства главного критика и оппонента Шойгу — Евгения Пригожина. Обвинял Шойгу в профнепригодности, называя фанерным маршалом, и ставший популярным Z-блогером Игорь Стрелков, пока его не арестовали в июле того же года.

Разочарованию в Шойгу способствует мобилизация без демобилизации, потери на фронте, неэффективность армии и вообще затянувшаяся война. При этом Шойгу часто ловят на лжи: он врет Путину про захваченные в Украине земли, на четверть преувеличивая их размер, и на 32% занизил число потерь российской армии в сравнении с цифрами, которые называл сам Путин. В своих отчета Минобороны регулярно лжет об уничтожении в Украине техники, которая никогда не передавалась ВСУ. Это замечают даже лояльные российские ресурсы.

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