Каждая пятая компания в торговле убыточна 1 22.12.2023, 11:47

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Но лукашисты не видят в этом проблем.

Прибыль от реализации продукции в торговле упала, а 20% организаций (которые учитывает в статистике Белстат) торговли — убыточны. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков на совещании по ценам, которое прошло 21 декабря. Чиновники не видят в этом проблемы, хотя бизнес не раз на нее указывал, отмечает «Зеркало».

Убытки растут, рентабельность снижается, но для чиновников это не проблема

По словам Николая Снопкова, основная масса предприятий торговли демонстрирует финансовую устойчивость, несмотря на то, что правительство снизило надбавки. Но это «не стало сюрпризом для правительства, а было вполне ожидаемо и прогнозируемо».

— Применение системы регулирования снизило доходность, но позволяет нормально функционировать, — заявил он. — Это и не могло быть иначе, поскольку мы контролировали надбавки.

Между тем чиновник признался, что из 714 организаций торговли, за которыми следит Белстат, по итогам десяти месяцев этого года оказались убыточными «только 137», из них 105 сформировали свой убыток из текущей деятельности.

Выходит, что 19,19% торговых фирм, которые учитывает Белстат, работают с убытками из-за выбранного метода регулирования.

При этом чиновники сами признают высокий уровень спроса и потребления: «Люди стали больше ходить в магазины и больше покупать». То есть при более высоких оборотах немалая часть компаний все равно не смогла выйти в плюс.

Однако, как видно из заявлений чиновника, в ситуации, в которой оказались компании этой отрасли, правительство не видит проблемы.

Бизнес не раз указывал на трудности из-за регулирования цен

Но так не считает сам бизнес. Владелец одной из наиболее крупных торговых сетей (теперь уже бывшей) Виталий Яцук признался, что именно жесткое регулирование цен «добило» торговую сеть, которая испытывала некоторые финансовые трудности:

— Несмотря на то что предыдущий год был сложным, к августу 2022 года, к 25-летию компании, «Виталюр» выходил из пике. В нас снова поверили поставщики, в одну из недель августа была рекордная выручка, мы были вдохновленные и заряженные, — рассказал бизнесмен. — В октябре-ноябре 2022 года вначале появился указ (директива. — Прим. ред.) о заморозке цен, а за ним — 713-е постановление. Для нас оно означало снижение маржи на 3−4% в рознице и ежемесячный убыток.

Проблему снижения рентабельности и риска работы в минус поднимали представители бизнес-ассоциаций на совещании с чиновниками. «Обеспечение безубыточной деятельности является одной из наиболее актуальных проблем для субъектов хозяйствования как производственного сектора», — объясняли правительству представители бизнес-организаций во время заседания Совета по развитию предпринимательства. Тогда чиновники и представители бизнеса решили, что последние разработают предложения по гибкому механизму формирования цен, который дал бы «возможность экономического маневра в целях стабилизации финансового состояния и улучшения инвестиционных возможностей субъектов».

Но учитывая, что за вопрос снова взялись чиновники во главе с Лукашенко, есть риск, что мнение бизнеса снова не будет учтено. Ведь они убеждены, что торговле «еще есть жирок, который можно шлифовать».

— Что касается их прибыли, да не волнуйтесь вы за прибыль в торговле. Ну, чуть-чуть меньше они заплатили налогов в бюджет. Но, по-моему, с бюджетом справляемся? — заявил Лукашенко на совещании. — Ничего не случилось, работаем нормально.

Картина получается такой, что бизнес снова и снова жалуется на проблемы, связанные с ручным управлением ценами. Чиновники признают, что из-за введенного регулирования цен бизнес стал меньше зарабатывать и платить налогов. Но для них это не проблема, потому что, судя по всему, на первом месте стоит возможность отчитываться об успехах в борьбе с инфляцией (которые тоже уже сомнительны, так как цены снова стали активнее расти). При этом правительство забывает упомянуть, что тот же бизнес, который стал меньше зарабатывать или даже стал убыточным, должен платить своим работникам зарплаты, вносить в бюджет налоги и обеспечивать выплаты контрагентам и кредиторамм. Если ты не зарабатываешь — страдают все эти направления. В итоге по телевизору можно отчитываться о «победе» над ценами и «жирующими» бизнесменами, но в это время трудящиеся в таких фирмах, скорее всего, имеют меньшие заработки, долги фирм растут, а поступления в бюджет сокращаются.

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