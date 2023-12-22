В белорусских магазинах пропадают яйца? 9 22.12.2023, 11:57

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Выросли и цены на них.

Читательница сайта Charter97.org Надежда рассказала о дефиците яиц в белорусских магазинах:

— Живу я в деревне без магазина, исчез он у нас за годы «возрождения села». Ездит к нам автолавка два раза в неделю, но там очень ограниченный ассортимент, поэтому еженедельно в базарный день выбираюсь я в райцентр. Это действительно праздничный день для жителя деревни — купить чего-то вкусного, себя показать, на других посмотреть.

Маршрут мой обычно пролегает через «Евроопт», «Копеечку» и базар. В первую очередь — бегу на базар, чтобы купить вкусных фермерских молочных продуктов. Приди позже — и отведать уже не сможешь, разве что понюхать, ведь аромат сыра, творога и масла еще несколько часов витает в воздухе. На базаре вижу огромную очередь, что необычно, ведь от очередей мы уже как-то отвыкли, слава Богу!

Выясняю, что эти человек 50 стоят за яйцами. Мне тоже яйца нужны. Обычно беру у соседки из деревни, но зимой куры как-то не несутся, яйца приходится из городка возить. Но очередь меня поразила, а еще больше цена — аж 3,80! Подумала, что возьму в «Евроопте».

Зайдя в «Евроопт», понимаю причину той очереди, ведь яиц – нет, я в «Копеечку» – и там пусто, я в «хит!» — а там смотрят как на чудачку. Методично обхожу магазин за магазином — яиц нет.

К счастью, встречаю свою бывшую коллегу, рассказываю о своей неудаче. Она смеется и говорит, то Лукашенко же обещал яйца в Россию отправить, и это тот редкий случай, когда обещание выполнил. Яйца же есть в магазине заготовительной конторы. Действительно есть, приятельница не соврала. Плачу 4 рубля за десяток и с облегченным кошельком и душой еду домой.

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