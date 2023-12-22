Путин «отжал» у опального миллиардера Петрова крупнейший автодилер России 2 22.12.2023, 11:55

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Бизнесмен до 2021 года входил в список богатейших россиян по версии Forbes.

Президент РФ Владимир Путин поручил передать акции крупнейшего автодилера России «Рольф» во временное управление Росимущества. Это следует из указа, опубликованного на портале раскрытия правовой информации.

Согласно документу, Росимуществу переходят акции АО «Рольф», которые принадлежат кипрской Delance Limited и «Рольф Моторс». Также ведомство будет управлять долями компании в уставном капитале «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф Тех».

До этого механизм введения внешнего управления применялся Путиным для ответа на западные санкции. Своими указами президент РФ перевел под контроль государства компании Uniper, Fortum, Danone, Carlsberg и созданной норвежской компанией типографией «Прайм принт».

Автодилер «Рольф» владеет автосалонами в Москве и Санкт-Петербурге. Основатель компании — бывший депутат Госдумы Сергей Петров, который до 2021 года входил в список богатейших россиян по версии Forbes.

В 2019 году против Петрова и руководителей «Рольфа» было возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконных валютных операциях и переводе денежных средств на счета нерезидентов.

Согласно версии следствия, Петров в 2014 году вступил в сговор с руководителями подконтрольных ему компаний и вывел за рубеж 4 млрд руб. через продажу «Рольфу» акций компании «Рольф Эстейт» по завышенной сумме. Следствие считает, что реальная стоимость «Рольф Эстейт» составляла 200 млн руб. Предприниматель был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

По этому же делу проходят бывший гендиректор компании Татьяна Луковецкая, директор кипрской Panabel Limited Георгий Кафкалия, а также бывший директор департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолий Кайро, которого в сентябре этого года приговорили к 8,5 годам колонии.

Петров, проживающий за границей, отрицает свою вину. По его словам, уголовное преследование стало местью за его политическую деятельность и попыткой рейдерского захвата бизнеса.

«Неожиданностью для меня не стало — это Россия. Пытаются что-то найти и придавить, оправдательных документов не просят», — говорил Петров после обысков в офисах «Рольфа» в Москве и Петербурге.

В 2011 году Петров поддержал протесты против фальсификации выборов в Госдуму. Кроме того, он голосовал против «закона Димы Яковлева» и «пакета Яровой», а также не стал голосовать по вопросу присоединения Крыма.

В декабре 2021 года сообщалось, что 100% акций «Рольфа» будут проданы компании «Ключавто» — одному из крупных региональных автодилеров. Но весной 2022 года стало известно, что сделка поставлена на паузу. По словам источников Forbes, банки отказали сторонам в финансировании. «Все это связно с личностью и деятельностью Петрова», — пояснял один из собеседников.

Также в феврале 2022 года Химкинский городской суд Московской области взыскал с Петрова почти 20 млрд руб. по иску Генпрокуратуры. Согласно версии ведомства, Петров занимался предпринимательской деятельностью, когда был депутатом Госдумы в 2007–2016 годах. Сам Петров утверждал, что полностью отошел от бизнеса и передал управление команде менеджеров, а права собственности — в траст.

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