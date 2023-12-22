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Матери ликвидированного россиянина принесли на память кирпич

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  • 22.12.2023, 11:59
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Матери ликвидированного россиянина принесли на память кирпич

Сюжет для пропаганды удался.

Жительницам Батайска Ростовской области России – матери и сестре ликвидированного на войне против Украины оккупанта Романа Рудакова – принесли на память о погибшем кирпич. На нем военнослужащий страны-агрессора оставил записку, передает obozrevatel.com.

Для этого российские захватчики разобрали часть стены подвала в доме в Марьинке Донецкой области Украины. Блок, из которого была сделана стена, показательно «презентовали» родственницам – весь процесс снимал центральный прокремлевский телеканал.

Житель Батайска, согласно сообщениям роспропаганды, получил повестку и был мобилизован спустя три месяца после окончания срочной службы. Это произошло в сентябре 2022 года.

Российский захватчик на войне против Украины нашел свою смерть. Ему было 20 лет.

Тело Рудакова и еще восьмерых оккупантов нашли в подвале дома в Марьинке. Российские Telegram-каналы писали, что это была группа штурмовиков РФ, которая попала в засаду и окружение.

На блоке в стене помещения оккупант написал: «Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате. Рудаков Роман Александрович, город Батайск».

Этот кусок стены принесли семье россиянина. Правда, кирпич сразу же забрали назад – потому что решили, что лучше его сперва отреставрировать.

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