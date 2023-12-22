На польско-белорусской границе проходят регулярные задержания

На польско-белорусской границе проходят регулярные задержания2
- 22.12.2023, 12:03
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Многих возвращающихся в Беларуси допрашивают часами.
Читательница сайта Charter97.org Елена рассказала о задержаниях и допросах на польско-белорусской границе. Лукашисты задержали шесть человек:
— На днях возвращались от детей из Польши, познакомились с внуками, походили по музеям и кафе и с праздничным настроением поехали домой. Рейс выбрали ночной, чтобы приехать в Минск и затем двинуться в свой городок.
Польскую границу прошли быстро, если это можно так сказать — за два часа, а вот на белорусской границе простояли восемь. Кто-то скажет, что сейчас все так стоят, но ехали мы рейсовым автобусом, который должен следовать определенному расписанию и имеет приоритет на границе.
Таможенники к нам не цеплялись, сумки туристов их не интересовали, но мы стояли, стояли целую ночь, не спали, так как в автобусе была напряженная атмосфера. Каждый сжался и пытался слиться с интерьером.
Путешественникам никто ничего не объяснял, сидите и сидите, не на холоде же топаете. После восьми часов ожидания уезжаем.
Отъезжаем от границы, вздыхаем с облегчением, и тут в салоне звучит фраза-объяснение, почему же нас так долго держали. Шесть человек были на допросе, домой едут не все.