Зачем вешать на новогоднюю елку деньги и орехи? 5 22.12.2023, 12:12

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Как нарядить дерево, чтобы задобрить Дракона.

Среди изобилия игрушек и декора, которыми наполнены перед Новым годом магазины и рынки, многим очень важно выбрать то, что наверняка понравится покровителю 2024 года – Дракону, пишет telegraf.news.

Чем украсить елку, чтобы он оценил? И каких цветов, их оттенков не должно быть в оформлении?

Где ставить елку?

Но прежде чем мы поговорим об украшении новогоднего деревца, давайте разберемся, где ставить в этом году саму зеленую красавицу – живую или искусственную.

Так, эксперт по китайской метафизической науке фэншуй Мария Истомина для привлечения богатства посоветовала натуральную ель поставить на севере квартиры, а искусственную – для роста собственной репутации – на западе, юго-западе или севере.

Самое неудачное направление, по словам эксперта, – это северо-запад. Учитывайте это при выборе места для вашего новогоднего деревца.

Когда ставить

Очень важно также правильно выбрать день для установки елки. В уходящем 2023 году лучше заняться этим 24, 25 и 30 декабря. Как утверждает Истомина, это «самые энергоемкие дни», когда деревце можно установить и украсить очень быстро, с энтузиазмом.

А вот 26 и 29 декабря этим заниматься не стоит. Названные дни «наполнены энергией хаоса», что негативно может сказаться на процессе установки елки. Вы можете раздражаться по пустякам и даже не закончить наряжать деревце. По словам эксперта, большая вероятность того, что гирлянды будут «глючить», а игрушки – разбиваться.

Чем украшать

А теперь переходим непосредственно к тому, что следует повесить на елку, чтобы задобрить Дракона.

Самодельные игрушки

Оказывается, покровитель 2024 года любит хенд-мейд. Поэтому все, что вы сделаете своими руками или вместе с детьми и повесите на новогоднее деревце, понравится ему весьма и весьма. Это могут быть игрушки из бумаги или вязаные шары, деревянные фигурки – словом, все, что вы умеете делать.

Деревянные будут очень в тему, ведь 2024 год – год Зеленого Деревянного Дракона.

И даже если вы делать своими руками ничего не умеете, попробуйте хотя бы. Ведь душа, вложенная в изделие, красит любую игрушку. А после того, как пройдут праздники, самодельное можно не выбрасывать, а сложить в коробку и оставить до следующего Нового года.

Игрушки в стиле «эко»

Дракон, кроме всего прочего, любит натуральное, с приставкой «эко-». Вот почему стоит повесить на елку шишки, рябину, букетики из высушенных растений. Их можно предварительно украсить, сделать более нарядными. Шишки, например, покрасьте в золотой или серебряный цвет из баллончика с соответствующей краской.

Если вы владеете техникой набивания из шерсти, то можно сделать игрушки из такого материала и повесить их на елку. Тут и «эко», и хенд-мейд.

Съедобный декор

Дракон, безусловно, оценит, если на вашем новогоднем деревце будут висеть в качестве игрушек печенье, конфеты, орехи (символ богатства). И печенье, и орехи можно завернуть в фольгу – так они будут более привлекательными. Также это сюрпризный момент.

Ведь на Новый год можно устроить веселый конкурс – кто с закрытыми глазами сумеет срезать с деревца такое съедобное украшение, тот его и забирает.

Шелковые ленточки

Не забывайте о том, что «хозяин» года – родом из Китая. Поэтому можно попробовать украсить елку так, как ценят на Востоке – многочисленными разноцветными шелковыми ленточками.

Но если вам не очень нравится такая идея, можно ленточки завязать в симпатичные бантики и в таком виде повесить на елку.

Фигурки Дракона

Очень круто, если у вас на новогоднем деревце будут висеть фигурки покровителя 2024 года, шарики с его изображением. Все это очень ему понравится.

Кстати, по фэншую эти фигурки обещают карьерный рост на работе. Стоит попробовать!

Гирлянды

Мигающие гирлянды в этом году обязательно должны быть на елке. Ведь они способны зарядить энергией. Сделайте это и для привлечения богатства.

Какие цвета выбрать

В каких же цветах нужно украшать елку в это году? Какие нравятся Дракону?

Золотой

И это логично, потому что золотой цвет – символ богатства. Если вы хотите привлечь деньги в дом, оформите новогоднее деревце в золотых тонах. Это могут быть шары, шишки, другие игрушки.

Зеленый

Поскольку сам Дракон такого цвета, то он точно оценит. Но на обычной ели, натуральной или искусственной, зеленый может просто потеряться. Поэтому желательно оформлять им те искусственные деревца, которые другого цвета. Например, серебристые. А символизирует этот цвет удачу, процветание и новое начало.

Красный

Этот яркий, богатый своими оттенками цвет обещает нам в новом году благополучие, гармонию, успех и изобилие. Поэтому стоит повесить на елку игрушки красного цвета.

А вот голубой и синий цвета Дракон совсем не любит. Поэтому лучше не использовать их в декоре.

Сочетание цветов

Самая удачная идея – это украсить новогоднее деревце, используя игрушки 2-3 цветов. Это могут быть:

фиолетовый и серебряный;

золотой и зеленый (особенно выигрышно будут смотреться на серебряной искусственной елочке);

золотой и красный;

золотой и оранжевый.

Также вы можете выбрать сочетания по своему вкусу – Дракон одобрит.

А еще на елку можно повесить символ того, чего вы так ждете в новом году. Например, если хотите разбогатеть, сверните в трубочку денежные купюры, перевяжите красной ленточкой и подвесьте на видном месте. Монеты можно завернуть в красную бумагу.

Если ждете любви, украсьте елку парными фигурками – ангелами, колокольчиками, а также лентами, игрушками в виде сердечек.

А если хотите в новом году много путешествовать, повесьте на елочку сувенирчики, которые привезли из прошлых поездок.

Самое главное – вначале обязательно «зарядите» такие игрушки, подержав их в руках и мысленно проговорив желание.

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