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Новый глава МИД Польши прибыл с визитом в Киев

  • 22.12.2023, 12:17
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Новый глава МИД Польши прибыл с визитом в Киев
Радослав Сикорский

Это его первая поездка за границу в качестве министра нового кабинета.

Новый министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский утром 22 декабря прибыл в Киев с официальным визитом.

Это его первая поездка за границу в качестве нового главы польского МИД.

В своем Twitter Сикорский опубликовал селфи из столицы Украины. «Первый визит за границу. Уже на месте», – говорится в подписи к фото.

В то же время польский телеканал RMF24 уточнил, что Сикорский планирует встретиться с депутатами Верховной Рады Украины. Однако подробности держатся в секрете из соображений безопасности.

Выступая перед членами украинского парламента, Сикорский, как ожидается, в своем послании озвучит подтверждение того, что отношения с Украиной станут важнейшим политическим вызовом для нового польского правительства.

Пока не сообщается, встретится ли глава МИД Польши с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Одной из ключевых тем во время нынешнего визита должно стать вступление Украины в Евросоюз.

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