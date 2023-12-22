Ассистентский балл Шаранговича помог «Калгари» переиграть «Анахайм» 22.12.2023, 12:17

Всего в нынешнем сезоне белорус набрал 20 результативных баллов.

В ночь на 22 декабря в регулярном матче НХЛ «Калгари» оказался сильнее «Анахайма» (3:0). В составе победителей белорус Егор Шарангович отметился ассистентским баллом, сообщает by.tribuna.com.

На льду хоккеист провел 22 минут 2 секунды, совершил три броска.

Всего в нынешнем сезоне Шарангович набрал 20 (11+9) результативных баллов в 33 матчах сезона.

Больше в «Калгари» набрали только Назем Кадри, Элиас Линдхольм (по 23) и Блэйк Коулман (22).

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