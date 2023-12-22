МИД России занервничал из-за возможной конфискации замороженных миллиардов 9 22.12.2023, 12:25

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Ведомство Лаврова грозит разорвать все дипломатические отношения с США.

Россия готова разорвать дипломатические отношения с США, если Вашингтон решит конфисковать российские активы или сделает ставку на военную эскалацию в Украине, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков.

«Мы готовы к любым сценариям, и США не должны иметь иллюзию, если она у них существует, что Россия, что называется, держится обеими руками за дипотношения с этим государством», — подчеркнул Рябков в интервью «Интерфаксу».

По его словам, дипломатические отношение — это «не какой-то тотем, которому нужно поклоняться, это не священная корова, которую все берегут». Однако «инициативно идти на их слом» Москва не собирается, поскольку США и Россия играют «центральную роль» в поддержании международной безопасности и стратегической стабильности, отметил Рябков.

Заявление замглавы МИДа РФ прозвучало на фоне сообщений о том, что администрация президента США Джо Байдена, столкнувшись с проблемами по вопросу выделения помощи Киеву в Конгрессе, начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для военной помощи Украине.

До этого представители США предложили партнерам по «Большой семерке» (G7) признать себя «пострадавшими» от российской агрессии против Украины и на этом основании конфисковать $280 млрд Центробанка России, которые были заморожены в западных странах, писала Financial Times.

После конфискации российских активов США допустили их передачу Киеву траншами через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). При этом переводы будут засчитываться как «аванс» компенсации за ущерб от войны, который должна будет выплатить Россия для заключения мира.

По мнению американских официальных лиц, передача активов может стать «контрмерой», соответствующей международному праву. Она «побудит Россию прекратить агрессию», считают в Вашингтоне.

Согласно оценке Еврокомиссии, страны G7, ЕС и Австралия в 2022 году заморозили активы ЦБ на 260 млрд евро. При этом активы на 210 млрд находятся в ЕС, они включают наличные и государственные облигации в евро, долларах и других валютах.

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