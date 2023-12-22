В Херсонской области оккупанты казнили ребенка прямо на на глазах у семьи 5 22.12.2023, 12:38

7,048

Школьника застрелили за то, что он якобы «фотографировал».

На временно оккупированной части Херсонской области Украины в одном из населенных пунктов оккупанты на днях застрелили школьника.

Ученика 8 класса казнили на глазах у семьи, его мать пыталась после этого покончить жизнь самоубийством.

Поводом для расправы над подростком стали подозрения захватчиков, что он якобы что-то не то сфотографировал.

Об этом в ходе пресс-конференции 21 декабря рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, очередное ужасное преступление захватчики совершили в одном из оккупированных населенных пунктов Херсона 20 декабря.

«Страшная там ситуация... В одной из громад убили ученика 8 класса, в одном из населенных пунктов. Просто на глазах у семьи... За то, что мальчик просто проходил и где-то вроде бы что-то фотографировал, его схватили, привели домой и застрелили», – рассказал он.

После расправы над мальчиком его мама пыталась покончить с собой, добавил Прокудин.

«Мать чуть не сошла с ума, из петли вытащили... Сейчас ее ищут. Это вчера (20 декабря. – Ред.) произошло», – сказал он.

Руководитель Херсонской ОВ добавил, что директор школы, где учился убитый захватчиками мальчик, напишет заявление в полицию.

Готовят также обращение к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрию Лубинцу и всем компетентным органам и структурам.

Прокудин также рассказал, что на оккупированных территориях региона захватчики продолжают принудительную паспортизацию населения. Они развернули массированную пропаганду, направленную, прежде всего, на детей. Учителей же принуждают работать по российским программам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».