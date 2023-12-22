В Старом городе Вильнюса появилась елка, которая может попасть в книгу рекордов Гиннесса 22.12.2023, 12:47

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Идею придумала жена владельца местного бара.

В рождественский период все города стараются удивить своими елками, но стоит обратить внимание не только на главные елки. Так можно увидеть то, что вы еще никогда не видели.

В Старом городе Вильнюса есть елка из устричных раковин: сейчас ведутся переговоры о ее внесении в книгу рекордов Гиннесса, передает delfi.lt.

Трехметровую елку можно увидеть на ул. Барборос Радвилайтес. Идея создания этой елки принадлежит супруге владельца бара Gentle Shrimp Александра Самойленко.

«Придумала моя жена, а я осуществил», – сказал Александр, заметив, что три человека работали над созданием елки три недели.

На елку ушло больше 3000 раковин, собрать их было нелегко: «Какое-то количество у нас было, а потом ждали, когда люди закажут, съедят, и собирали раковины, делали дырочки, вешали на елку», – рассказал Самойленко.

В прошлом году елка из устричных раковин тоже стояла в баре, но внутри. В этом году владелец бара решил порадовать прохожих, поэтому елка появилась на улице.

Сейчас Самойленко ведет переговоры с представителями Factum о возможности включить эту елку в литовскую книгу рекордов Гиннесса.

Есть идеи внести ее и в мировую книгу рекордов Гиннесса. До 6 января елка будет стоять у бара, а если никому не будет мешать, то дождется Пасхи.

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