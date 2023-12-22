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Умер демократический активист Сергей Мацкойть

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  • 22.12.2023, 12:58
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Умер демократический активист Сергей Мацкойть
Сергей Мацкойть

Он был постоянным участником акций протеста.

Умер активист белорусского демократического движения, постоянный участник акций протеста Сергей Мацкойть. Об этом сообщила журналистка Любовь Лунева.

«Сергей был активным защитником Куропат во время строительства дороги. Мацкойтя задерживали столько раз, что он даже сам не сумел назвать точную цифру. Он столько раз отбывал аресты на Окрестина, что, видимо, знал чуть ли не все камеры этого печально известного учреждения», — написала она.

Смерть наступила 3 ноября, но известно о ней стало только сегодня.

Сергей Мацкойть — гражданский муж активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь» Елены Лазарчик, которая приговорена к восьми годам колонии по сфабрикованному политическому делу.

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