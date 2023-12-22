Информация о причастности Патрушева к ливидации Пригожина поставила Пескова в тупик
- 22.12.2023, 13:00
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Пресс-секретарь Кремля не смог прокомментировать статью WSJ.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать материал The Wall Street Journal о причастности секретаря Совбеза России Николая Патрушева к гибели Евгения Пригожина и других руководителей ЧВК «Вагнер».
«Мы видели этот материал, но не хотели бы это комментировать. Вряд ли поддаются комментированию подобные материалы. К сожалению, WSJ любит заниматься продуцированием pulp fiction», – цитирует Пескова «Интерфакс».
Напомним, WSJ опубликовала статью, в которой говорится, что якобы Николай Патрушев причастен к устранению Евгения Пригожина и его соратников. Их самолет упал в августе в Тверской области РФ. В материале говорится, что под крылом была закреплена небольшая бомба, которая и взорвалась вскоре после взлета.