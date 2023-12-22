СМИ: В Крыму назревает бунт против военных РФ 1 22.12.2023, 13:07

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Озвучены интересные подробности.

В Крыму растет недовольство российскими военными, пишет местный ресурс «Крымский ветер».

Сообщают, что в Красногвардейском (Курман) нарастает недовольство российскими военными.

Все чаще люди сталкиваются с пьяными дебошами военнослужащих, избиением молодежи и хамским поведением.

«Оккупанты убеждены, что жители Крыма «обязаны» им за то, что они приезжают со всей России воевать против Украины.

Но жители так не думают. Они все чаще решаются говорить россиянам правду в глаза, что те – оккупанты. Несмотря на риск быть задержанными», — отмечает «Крымский ветер».

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