Синоптики рассказали о погоде на католическое Рождество 22.12.2023, 13:24

Прогноз на 23—25 декабря.

В субботу погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над странами Балтии и более холодная воздушная масса.

На большей части территории страны пройдут снег, мокрый снег, даже дождь. На отдельных участках дорог — гололедица. Ветер местами по западу сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток составит -4..+1°С.

В Минске ночью -1°С, продолжительные осадки (преимущественно мокрый снег). Днем -1°С, мокрый снег. Вечером снова длительные осадки.

24 декабря сохранится влияние прохладных воздушных масс с севера Европы. На большей части территории республики пройдет снег, мокрый снег. Местами ожидается слабая метель, на дорогах гололедица. Ветер местами сильный порывистый.

Ночью 0..-5°С, максимальная днем -3..+2°с. В Минске ночью и утром продолжительные осадки (в основном мокрый снег) и минус 2°С, днем мокрый снег и минус 3°С.

25 декабря, в понедельник, снег, переходящий в дождь. В отдельных районах слабая метель и гололед, ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер утром и днем на большей части территории страны сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0 … -7°С, максимальная днем составит от +1°С по северо-востоку до +9°С по юго-западу Беларуси.

В Минске мокрый снег, ночью минус 3°С, днем +3°С.

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