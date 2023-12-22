Мощные взрывы в Токмаке: под удар попала «полиция» и «администрация» оккупантов 22.12.2023, 13:23

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Стали известны фамилии ликвидированных «важных» россиян.

В четверг, 21 декабря, в Токмаке, что в Запорожской области, прогремела серия мощных взрывов.

Это ВСУ нанесли удар по оккупационным российским «властям».

Информацию вечером подтвердил мэр Мелитополя Иван Федоров на своем официальном канале в Telegram.

«Оккупанты в мэрии Токмака сегодня (21 декабря - ред.) получили билеты в партер на просмотр «бавовны»... Сезон «бавовны» на временно оккупированной территории продолжается, поэтому оккупантам и коллаборантам стоит задуматься, где лучше сидеть: в администрации ближе к прилетам или подальше - в тюрьме», - написал глава города.

Он опроверг сообщения РФ о том, что атакована «гражданская инфраструктура».

Российский ресурс Astra уверяет, что под ударом оказалась не только «администрация», но и «полиция» оккупантов, а также их служебные автомобили.

В итоге среди погибших оказался 36-летний сотрудник российского МЧС Максим Аникин, ранения получила сотрудница оккупационной «администрации» Валентина Соболь.

Также ударом сожжены 4 полицейских автомобиля и другие служебные авто оккупантов.

Отметим, что Токмак находится примерно в 20 км от линии фронта.

Что использовали ВСУ для нанесения удара, на данный момент неизвестно.

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