Мощные взрывы в Токмаке: под удар попала «полиция» и «администрация» оккупантов
- 22.12.2023, 13:23
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Стали известны фамилии ликвидированных «важных» россиян.
В четверг, 21 декабря, в Токмаке, что в Запорожской области, прогремела серия мощных взрывов.
Это ВСУ нанесли удар по оккупационным российским «властям».
Информацию вечером подтвердил мэр Мелитополя Иван Федоров на своем официальном канале в Telegram.
«Оккупанты в мэрии Токмака сегодня (21 декабря - ред.) получили билеты в партер на просмотр «бавовны»... Сезон «бавовны» на временно оккупированной территории продолжается, поэтому оккупантам и коллаборантам стоит задуматься, где лучше сидеть: в администрации ближе к прилетам или подальше - в тюрьме», - написал глава города.
Он опроверг сообщения РФ о том, что атакована «гражданская инфраструктура».
Российский ресурс Astra уверяет, что под ударом оказалась не только «администрация», но и «полиция» оккупантов, а также их служебные автомобили.
В итоге среди погибших оказался 36-летний сотрудник российского МЧС Максим Аникин, ранения получила сотрудница оккупационной «администрации» Валентина Соболь.
Также ударом сожжены 4 полицейских автомобиля и другие служебные авто оккупантов.
Отметим, что Токмак находится примерно в 20 км от линии фронта.
Что использовали ВСУ для нанесения удара, на данный момент неизвестно.