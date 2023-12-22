Военный эксперт: Зимой в Крыму кое-что будет 22.12.2023, 13:26

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Ждать окончания морозов не придется.

Руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире Radio NV рассказал о ситуации на юге Украины.

«Восток сознательно выбран российскими войсками для ведения наступательных действий, как самая удобная площадка для них. А юг для них абсолютно неудобен», — отмечает Мусиенко.

Эксперт считает, что сейчас плацдарм на левом берегу в районе Крынок — единственное перспективное направление для активных действий украинских Сил обороны.

Но также у него есть «определенная информация», что могут готовиться отдельные операции украинских сил в Крыму:

«И результаты мы непременно увидим со временем. Это сравнительное затишье по Крыму было продиктовано тем, что идет подготовка. И результаты, думаю, вскоре будут».

В то же время добавил, что ждать окончания морозов не придется:

«Зима это тоже неплохой период для того, чтобы поражать некоторые объекты врага. Не надо ждать конца зимы. В конце зимы будет свое, а зимой будет несколько иное».

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