Военный эксперт: Зимой в Крыму кое-что будет
- 22.12.2023, 13:26
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Ждать окончания морозов не придется.
Руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире Radio NV рассказал о ситуации на юге Украины.
«Восток сознательно выбран российскими войсками для ведения наступательных действий, как самая удобная площадка для них. А юг для них абсолютно неудобен», — отмечает Мусиенко.
Эксперт считает, что сейчас плацдарм на левом берегу в районе Крынок — единственное перспективное направление для активных действий украинских Сил обороны.
Но также у него есть «определенная информация», что могут готовиться отдельные операции украинских сил в Крыму:
«И результаты мы непременно увидим со временем. Это сравнительное затишье по Крыму было продиктовано тем, что идет подготовка. И результаты, думаю, вскоре будут».
В то же время добавил, что ждать окончания морозов не придется:
«Зима это тоже неплохой период для того, чтобы поражать некоторые объекты врага. Не надо ждать конца зимы. В конце зимы будет свое, а зимой будет несколько иное».