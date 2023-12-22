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Истерично смеяться или крутить пальцем у виска?

  • Андрей Окунь
  • 22.12.2023, 13:31
Истерично смеяться или крутить пальцем у виска?
Владимир Гутенев

Это ведь птица Говорун отличается умом и сообразительностью, а не «единоросс».

Вы не думали и не гадали, а депутат Госдумы от «Единой России» решил поделиться с народом блистательным умозаключением. Единоросс Владимир Гутенев сказал, что цены на яйца выросли из-за увеличения благосостояния россиян. Ну, то есть как обычно сами во всем виноваты.

«Анализ показал, что в данном случае возросло качество жизни наших граждан и они увеличили потребление в принципе мясных продуктов, куриного мяса и яйца», — выдал Гутенев.

Даже не знаю, что и делать: истерично смеяться или крутить пальцем у виска — настолько мнение единоросса сногсшибательно. Хотя, чего тут удивляться. Это ведь птица Говорун отличается умом и сообразительностью, а не единоросс.

Меня только одно интересует. Почему россияне, одухотворенные ростом своего благосостояния, стояли в очереди за яйцами куриными, а не страусиными? Да и вообще могли бы не мелочиться, а пойти скупать, например, клубнику, помидоры и прочие фрукты/овощи, которые зимой достигают цены золота.

Никогда эта власть не признается, что допустила ошибку. Будет вечно препираться, лгать и выкручиваться, но ни единого честного слова не произнесет. Мерзость. Хотя какая мерзость. Над всякими гутеневыми можно только смеяться.

Андрей Окунь, t.me

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