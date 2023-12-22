В Беларуси — проблемы с продажами «народного» товара 22.12.2023, 13:38

Как за последний год изменились цены на картофель?

В Беларуси возникла необычная проблема — фермеры с трудом продают удавшийся урожай картофеля.

Журналисты zerkalo.io посмотрели, что с ценами на этот корнеплод.

Обычно проблемой становится неурожай той или иной культуры, но оказывается, когда урожай удается, это в белорусских реалиях это тоже создает трудности. Оказывается, продать этот корнеплод на внутреннем рынке не так просто. Но если в Минсельхозпроде убеждены, что его все равно получится реализовать, то у фермеров такой уверенности нет.

При этом цены, как видно в торговле и статистике, сейчас заметно ниже, чем были в прошлом году. Если смотреть на ценники в конкретных магазинах, то разница доходит до 10%. В «Е-доставке» 7 октября прошлого года картофель был на выбор по четырем разным ценам. Стартовали они от 0,99 за кило. Сейчас там самый дешевый вариант за 0,89 рубля.

В сети «Гиппо» при покупке онлайн ценник стартует от 0,86 рубля за кило. В АЛМИ — от 0,85 рубля. А в сети Green — от 0,99 рубля. На столичном рынке продают его по цене «около рубля за кило».

В ноябре этого года средние цены на картофель, по Белстату, были на 20% ниже, чем в том же месяце 2022-го. Более того, в прошлом году в ноябре по сравнению с сентябрем цены на корнеплод снизились на 3%, а в этом — на 20%. Однако сложно сказать, связано ли снижение ценников только с удачным урожаем овоща или еще и с ручным управлением ценами.

При этом фермеры признаются, что даже низкая цена не стимулирует покупателей активно закупаться картофелем.

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