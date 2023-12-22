Что подарить коллегам на Новый год: варианты для женщин и мужчин 1 22.12.2023, 13:47

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Эта задача зачастую требует творческого и оригинального подхода.

Новый год – время веселых и приятных впечатлений, поэтому нужно заранее подумать о подарках для семьи, близких и коллег на работе.

Это трудная задача, которая требует творческого и оригинального подхода.

OBOZ.UA составил список интересных вариантов для коллег. Они будут приятно удивлены и точно запомнят ваше проявление внимания в виде новогоднего подарка.

Подарки для женщин:

подушка или накидка для компьютерного кресла;

букет из сладостей или фруктов;

кофейный или чайный набор;

свечи ручной работы;

термочашка;

мыло ручной работы;

планер или дневник.

Подарки для мужчин:

ключница;

визитница;

зажигалка с надписью;

нож ручной работы;

сумка для ноутбука;

повербанк;

карты для игры в покер или бридж;

планер.

Универсальные подарки

Настольная игра

Можно выбрать игру под тематику работы и так вы сможете проводить время с коллегами вместе. Есть разные варианты на любой вкус.

Календарь

Бюджетный подарок точно пригодится на работе. Выбирайте календари для рабочего стола с новогодней темой.

Тренажер для руки

Это полезный подарок, который поможет размять кисти после рабочего дня за компьютером. Есть разные формы и цвета.

Ланч-бокс

Если ваш коллега приносит еду из дома, то ланч-бокс будет полезным и практичным подарком.

Плед

Плед может пригодиться не только дома, но и на работе. Поэтому такое проявление внимания точно понравится коллеге.

Беспроводная зарядка

Полезный предмет решит проблему с подзарядкой телефона. Главное обратите внимание на совместимость смартфона и портативной зарядки.

Массажер для шеи

Тело очень устает от постоянного сидения за компьютером и просмотром документов, а тренажер поможет расслабиться.

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