Что подарить коллегам на Новый год: варианты для женщин и мужчин

Что подарить коллегам на Новый год: варианты для женщин и мужчин1
- 22.12.2023, 13:47
- 1,230
Эта задача зачастую требует творческого и оригинального подхода.
Новый год – время веселых и приятных впечатлений, поэтому нужно заранее подумать о подарках для семьи, близких и коллег на работе.
Это трудная задача, которая требует творческого и оригинального подхода.
OBOZ.UA составил список интересных вариантов для коллег. Они будут приятно удивлены и точно запомнят ваше проявление внимания в виде новогоднего подарка.
Подарки для женщин:
подушка или накидка для компьютерного кресла;
букет из сладостей или фруктов;
кофейный или чайный набор;
свечи ручной работы;
термочашка;
мыло ручной работы;
планер или дневник.
Подарки для мужчин:
ключница;
визитница;
зажигалка с надписью;
нож ручной работы;
сумка для ноутбука;
повербанк;
карты для игры в покер или бридж;
планер.
Универсальные подарки
Настольная игра
Можно выбрать игру под тематику работы и так вы сможете проводить время с коллегами вместе. Есть разные варианты на любой вкус.
Календарь
Бюджетный подарок точно пригодится на работе. Выбирайте календари для рабочего стола с новогодней темой.
Тренажер для руки
Это полезный подарок, который поможет размять кисти после рабочего дня за компьютером. Есть разные формы и цвета.
Ланч-бокс
Если ваш коллега приносит еду из дома, то ланч-бокс будет полезным и практичным подарком.
Плед
Плед может пригодиться не только дома, но и на работе. Поэтому такое проявление внимания точно понравится коллеге.
Беспроводная зарядка
Полезный предмет решит проблему с подзарядкой телефона. Главное обратите внимание на совместимость смартфона и портативной зарядки.
Массажер для шеи
Тело очень устает от постоянного сидения за компьютером и просмотром документов, а тренажер поможет расслабиться.