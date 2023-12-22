«Развитие событий во второй половине 2024-го года может быть совершенно непредсказуемым» 1 22.12.2023, 13:49

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Военный эксперт рассказал, как будут развиваться события на фронтах войны в Украине.

Сайт Charter97.org попросил украинского военно-политического обозревателя группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко дать прогноз, какой будет ситуация на фронтах войны в Украине в следующем году:

— Предварительно могу сказать, что Лимано-Купянское направление, Донецкая и Запорожская области для Сил обороны Украины (СОУ) будут плацдармами преимущественно оборонного типа. Оборонные действия там будут вестись как минимум всю зиму и, вероятнее всего, до конца весны.

С конца весны не исключаю изменение тактики. Но все это время для СОУ данные плацдармы будут именно оборонного типа. Конечно, с контратаками, ответными действиями, возвращением позиций. Однако говорить о каком-либо контрнаступлении в ближайшие полгода точно не приходится.

Что касается левобережной Херсонщины, то там достаточно стабильно, будет расширяться плацдарм. Думаю, что именно там Силы обороны Украины смогут расширить площадь контролируемых территорий. В 2024-ом году это будет плацдарм, к которому будет приковано внимание из-за проведения наступательных операций.

Подчеркну, что это будут наступательные операции ограниченного функционала, однако СОУ там не будут находиться в постоянной обороне, а именно будут расширять свой плацдарм.

Развитие событий во второй половине 2024-го года может быть совершенно непредсказуемым. Оно целиком и полностью будет зависеть от целого комплекса факторов. Немаловажным является поддержка нашими партнерами Украины: какие поставки мы будем получать, чем именно мы будем обеспечены.

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