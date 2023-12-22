«Минсктранс» рассказал, что будет ездить в новогоднюю ночь 1 22.12.2023, 13:56

Общественный транспорт в Минске придется ждать до 90 минут.

В ночь с 31 декабря на 1 января в Минске будут ездить автобусы по 30 маршрутам, а троллейбусы – по 9. ждать транспорт нужно будет от 15 до 90 минут, сообщает «Минсктранс».

С 00:00 до 5:00 будут ездить следующие автобусы:

№ 1 «ДС Веснянка – Вокзал», интервал – 15 минут;

№ 3С «ДС Чижовка – Вокзал», интервал – 30 минут;

№ 22 «ДС Ангарская-4 – ДС Чижовка», интервал – 27 минут;

№ 26 «ДС Восточная – Павлины Медёлки», интервал – 30 минут;

№ 36 «ДС Кунцевщина – Тарасово», интервал – 40 минут;

№ 42 «ДС Сухарево-5 – Люцинская», интервал – 35 минут;

№ 44 «ДС Карастояновой – ст. Ждановичи», интервал – 35 минут;

№ 50С «ДС Сухарево-5 – Вокзал», интервал – 30 минут;

№ 53 «ДС Дружная – Ландера», интервал – 30 минут;

№ 54 «ДС Запад-3 – ст.м. Спортивная», интервал – 30 минут;

№ 69 «Вокзал – Масюковщина», интервал – 30 минут;

№ 71 «ст.м. Тракторный завод – Степянка», интервал – 25 минут;

№ 72 «ДС Шабаны – ст.м. Могилевская», интервал – 35 минут;

№ 73 «ДС Серова – Лебяжий», интервал – 30 минут;

№ 74С «ДС Малиновка-4 – Городской Вал», интервал – 30 минут;

№ 85С «ДС Дружная – Гатово», интервал – 30 минут;

№ 95 «ДС Калиновского – Степянка», интервал – 35 минут;

№ 100 «ДС Славинского – ж/д ст. Минск-Южный», интервал — 15 минут;

№ 105 «ДС Карастояновой – Зацень», интервал – 60 минут;

№ 110 «АС Автозаводская – Сосны», интервал – 25 минут;

№ 112С «АС Автозаводская – микрорайон Сокол», интервал – 37 минут;

№ 115Э «АВ Центральный – Тубдиспансер», интервал – 30 минут;

№ 132 «ДС Малиновка-4 – Щомыслица», интервал – 60 минут;

№ 135 «ДС Уручье-4 – Новая Боровая», интервал – 40 минут;

№ 139 «ДС Калиновского – Танковая», интервал – 30 минут;

№ 147 «ДС Малиновка-4 – Брилевичи», интервал – 30 минут;

№ 149 «ДС Запад-3 – ст.м. Кунцевщина – Люцинская», интервал — 30 минут;

№ 159 «ДС Запад-3 – Каменная горка-5», интервал – 30 минут;

№ 162 «ДС Карбышева – Цна», интервал – 60 минут;

№ 169 «ДС Уручье-2 – ж/д ст. Колодищи», интервал – 30 минут;

Из троллейбусов будут доступны:

№ 1 «Зеленый Луг- 6 – ст.м. Московская», интервал – 30 минут;

№ 3 «ДС Ангарская-4 – Вокзал», интервал – 30 минут;

№ 16 «ДС Чижовка-1 – Вокзал», интервал – 30 минут;

№ 20 «ДС Серебрянка – Вокзал», интервал – 35 минут;

№ 22 «ДС Карастояновой – ДС Лошица-2», интервал – 30 минут;

№ 27 «ДС Курасовщина – ДС Дружная», интервал – 30 минут;

№ 29 «ДС Калиновского – Музыкальный театр», интервал – 30 минут;

№ 53 «ДС Малиновка-4 – Зеленый луг-6», интервал – 30 минут;

№ 90 «АС Юго-Западная – Юрия Семеняко», интервал – 25 минут;

Также можно будет попасть на два трамвая:

№ 4 «ДС Озеро – пл. Мясникова», интервал – 30 минут;

№ 6 «ДС Серебрянка – ДС Зеленый Луг», интервал – 30 минут;

И предусмотрен один пригородный автобус: № 429 «ДС Дружная – Атолино», интервал – 90 минут.

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