Стрелок из Праги мог убить еще двух человек в лесу под городом 6 22.12.2023, 13:59

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Чешская полиция поделилась версией.

Неделю назад в Клановицком лесу на окраинах Праги нашли мертвыми 30-летнего мужчину вместе с его 2-месячной дочерью. В полиции до сих пор не разыскали стрелка, но существует версия, что к убийству может быть причастен Давид Козак, сообщает novinky.cz.

Давид Козак – 24-летний студент, который 21 декабря устроил стрельбу на философском факультете Карлова университета. В результате его действий погибли 15 человек, а десятки – пострадали.

Глава полиции Чехии Мартин Вондрашек сообщил, что в настоящее время продолжается расследование дела по убийству мужчины вместе с младенцем в Клановицком лесу.

Следствие не исключает версии, что стрелок Давид Козак, ликвидированный во время спецоперации в университете, также может быть причастен к убийству.

«Мы очень серьезно работаем с версией, которая на этот момент вполне реальна, что нападающий с философского факультета также ответственен за двух жертв, найденных на прошлой неделе в Клановицком лесу», – заявили в полиции.

Правоохранители предполагают, что жертвы были случайными и к убийству причастен преступник, имеющий много разного оружия.

К слову, Козака также подозревают в убийстве собственного отца. Его начали разыскивать еще утром 21 декабря, когда его отца нашли мертвым в селе недалеко от Праги. Как говорят свидетели, Казак якобы хотел покончить с собой и поэтому уехал в Прагу. Вондрашек добавил, что стрелок имел огромный склад оружия и боеприпасов, поэтому могло быть значительно серьезнее кровопролитие.

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